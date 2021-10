OE2022. PCP vota contra o Orçamento do Estado na generalidade

O secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP), Jerónimo de Sousa © Tiago Petinga/Lusa

O Partido Comunista Português (PCP) vai votar contra a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2022, que vai ser votado na generalidade nesta quarta-feira, 27 de outubro. "Face ao quadro de compromissos e sinais dados [pelo Governo], o PCP votará contra este Orçamento do Estado", anunciou esta manhã Jerónimo de Sousa, líder do PCP, em conferência de imprensa, transmitida pela RTP3.

O líder comunista defendeu que "Portugal não precisa de um Orçamento qualquer, precisa de resposta aos problemas existentes que se avolumam à medida que não são enfrentados".

Jerónimo de Sousa começou por assinalar que "a situação do País, e os problemas que enfrenta em consequência de décadas de políticas de direita, e que a epidemia agravou, exigem respostas que não podem ser adiadas". O líder do PCP explicou que, em 2015, foi necessário travar "um rumo de desastre e abrir caminho à defesa e reposição da conquista de direitos", tendo, por isso, apoiado o PS na chegada à liderança do governo. Neste ano, "face à epidemia, para lhe responder, para proteger salários, garantindo apoios sociais, reforçando a resposta do SNS" e "hoje, passada a epidemia, quando é mais nítida a dimensão dos problemas acumulados e quando se dispõe de meios para lhe responder" é necessário que o OE e outras opções da ação governativa sejam essa resposta e "são esses os compromissos e sinais que o governo e PS têm-se recusado a dar".

"Quando se exige uma resposta global, nem no OE para 2022, nem noutras decisivas opções para além dele, se identificam sinais por parte do governo que nela se possam inserir. A avaliação decisiva não é apenas do que está na proposta do OE. É também sobre o que lá não está e que o governo considera ou recusa ir para além dele, assumindo uma opção que se traduzirá na deterioração progressiva dos salários, dos direitos dos serviços públicos e da nossa capacidade produtiva. O País precisa de sinais claros quanto a opções e serviços que revelem a perspetiva de resposta para os problemas nacionais, capaz de assegurar o desenvolvimento económico e o aumento geral dos salários como emergência nacional", disse Jerónimo de Sousa.

Questionado pelos jornalistas, o líder do PCP assegurou que não tem agendado nenhum encontro com o Executivo de forma a negociar ainda antes da votação do OE, prevista para quarta-feira. Aliás, Jerónimo de Sousa sugeriu que "seria quase um golpe de mágica" de houvesse um acordo nestas 48 horas, uma vez que as negociações entre o partido e o Governo tiveram lugar durante vários meses. O líder do PCP foi ainda questionado se era possível alterar o sentido de voto, sendo que Jerónimo de Sousa apontou que "não acredito em bruxas" e remeteu para o governo uma resposta, apontando que tinha ido "até ao limite" no processo negocial.

OE deverá ser chumbado

O PCP conta com dez deputados que vão assim votar contra a proposta de Orçamento do Estado e, por isso, e pelo menos para já, parece provável que o OE2022 vai ser chumbado. O Partido Socialista (PS) conta com 108 deputados, que deverão votar a favor. Contudo, o Bloco de Esquerda indicou ontem que deverá votar contra, tal como PSD, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal. Há para já cinco deputados que vão abster-se: os três deputados do PAN e duas deputadas não-inscritas.

Ainda não é claro o sentido de voto do Partido Ecologista "Os Verdes". Contudo, mesmo que os dois deputados do partido dessem luz verde ao documento, não seria suficiente para aprovar o documento.

Caso não haja alterações no sentido de voto de alguns deputados, o cenário mais provável é que o País vá para eleições. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já reagiu à intenção de voto do PCP, que deverá levar ao chumbo da proposta de Orçamento, e disse que se o documento não for aprovado, marcará eleições.

"Acabei de tomar conhecimento sobre essa declaração, vou refletir sobre ela no sentido de que, até ao momento da votação, é sempre possível, penso eu, continuar a falar e a construir o que é desejável e esperável. Essa é a minha expectativa e o meu desejo. Já sabem que se isso não for possível, é dissolução" do Parlamento e convocação de eleições, disse Marcelo Rebelo de Sousa.