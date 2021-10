OE2022. PCP vota contra o Orçamento do Estado na generalidade

O secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP), Jerónimo de Sousa © Tiago Petinga/Lusa

O Partido Comunista Português (PCP) vai votar contra a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2022, que vai ser votado na generalidade nesta quarta-feira, 27 de outubro. "Face ao quadro de compromissos e sinais dados [pelo Governo], o PCP votará contra este Orçamento do Estado", anunciou esta manhã Jerónimo de Sousa, líder do PCP, em conferência de imprensa, transmitida pela RTP3.

O líder comunista defendeu que "Portugal não precisa de um Orçamento qualquer, precisa de resposta aos problemas existentes que se avolumam à medida que não são enfrentados".

O PCP conta com dez deputados que vão assim votar contra a proposta de Orçamento do Estado e, por isso, e pelo menos para já, parece provável que o Orçamento do Estado vai ser chumbado. O Partido Socialista (PS) conta com 108 deputados, que deverão votar a favor. Contudo, o Bloco de Esquerda indicou ontem que deverá votar contra, tal como PSD, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal. Há para já cinco deputados que vão abster-se: os três deputados do PAN e duas deputadas não-inscritas.

Ainda não é claro o sentido de voto do Partido Ecologista "Os Verdes". Contudo, mesmo que os dois deputados do partido dessem luz verde ao documento, não seria suficiente para aprovar o documento.