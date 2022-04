OE2022. UGT defende mais ambição e apoios para famílias e rendimentos do trabalho

Secretário-geral da União Geral de Trabalhadores (UGT), Carlos Silva © Leonardo Negrão / Global Imagens

O secretário-geral da União Geral de Trabalhadores (UGT), Carlos Silva, defendeu esta quarta-feira que o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) devia ser mais ambicioso e devia apoiar mais as famílias e os rendimentos do trabalho.

"O Orçamento do Estado devia ser mais ambicioso. [...] O Governo devia ir mais longe no apoio às famílias e aos rendimentos do trabalho", disse Carlos Silva à agência Lusa, a propósito da proposta orçamental apresentada esta quarta-feira pelo Governo.

O sindicalista considerou positivo que o Governo tivesse recuperado algumas medidas do ano anterior, como o aumento extraordinário das pensões e os apoios às empresas.

"Gostaríamos de ver mais apoios para os trabalhadores, embora seja positiva a alteração dos escalões do IRS", disse, lamentando que não estejam previstas alterações nas taxas intermédias.

Carlos Silva elogiou as tentativas do Governo de contenção da inflação e de retoma do crescimento económico.

"E espero que as metas para o salário mínimo se mantenham e se cumpram", disse, aludindo à promessa prevista na proposta do Governo de que o salário mínimo chegue aos 900 euros até final da legislatura.

O ministro das Finanças entregou esta quarta-feira no parlamento a proposta de Orçamento do Estado para 2022, a primeira do terceiro executivo liderado por António Costa e que é suportado por uma maioria absoluta do PS na Assembleia da República.

A proposta de Orçamento do Estado para 2022 vai ser debatida na generalidade na Assembleia da República nos próximos dias 28 e 29, estando a votação final global marcada para 27 de maio.