OE2023: Conselho das Finanças Públicas aprova previsões do governo

O Conselho das Finanças Públicas subscreve o cenário macroeconómico subjacente à proposta de Orçamento do Estado para 2023, que estima um crescimento da economia de 6,5% este ano e de 1,3% em 2023. "Em resultado da análise efetuada às previsões macroeconómicas subjacentes à POE/2023 do XXIII Governo Constitucional, com base na informação atualmente disponível e ponderando os riscos identificados, o CFP endossa as previsões macroeconómicas apresentadas", diz o Conselho das Finanças Públicas em comunicado enviado às redações.

As previsões do governo apontam ainda para uma taxa de inflação de 7,4% em 2022 e de 4% em 2023 e uma taxa de desemprego de 5,6% em ambos os anos.

No seu parecer, o CFP considera que "o cenário macroeconómico subjacente à POE/2023 é globalmente coerente com as restantes projeções para a economia portuguesa que incorporam a informação mais recente da evolução dos impactos na economia nacional da inflação, da política monetária na Área do Euro e do conflito na Ucrânia".

A entidade liderada por Nazaré Costa Cabral sublinha ainda que este "cenário é elaborado numa conjuntura de elevada incerteza, que se tem traduzido numa deterioração, para 2023, das perspetivas de crescimento da atividade económica e de evolução dos preços nos principais parceiros económicos de Portugal".

Os riscos do cenário macroeconómico do governo "pendem de forma descendente para o crescimento da atividade económica e de forma ascendente quanto à inflação para 2023", lê-se no documento.

O CFP alerta para o facto de Portugal, como pequena economia aberta, estar exposta "às consequências económicas da invasão da Ucrânia pela Federação Russa, que continuam a manifestar-se no preço dos bens energéticos e alimentares, bem como pelos efeitos adversos na inflação e crescimento das economias dos seus principais parceiros comerciais".

Quanto aos preços, o CFP explica que a economia portuguesa "é permeável" à inflação externa, nomeadamente dos preços da energia, e que num contexto de crise energética na Europa, o abrandamento da taxa de inflação do governo para 4% em 2023 "está assim sujeito a um risco de natureza ascendente".

Globalmente, lê-se no parecer do CFP, "ponderados os riscos do cenário do Ministério das Finanças, a incerteza do panorama macroeconómico atual e as projeções existentes para a economia portuguesa do CFP e do BdP, o cenário macroeconómico subjacente à POE/2023 afigura-se como provável".