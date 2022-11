OE2023: Pedro Adão e Silva diz desconhecer "generalização de precariedade" na Lusa

Ministro foi questionado sobre a situação laboral na Lusa © DR

O ministro da Cultura disse esta quarta-feira desconhecer situações generalizadas de precariedade da Lusa, mas disse estar "interessado em conhecê-los" e instou o Chega, que questionou o governante sobre isso, a fazer "chegar os casos concretos".

Pedro Adão e Silva falava no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), na comissão parlamentar conjunta de Economia e Finanças e de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.

Na sua intervenção, o deputado do Chega Pedro Pinto questionou o ministro da Cultura sobre a precariedade de jornalistas na agência de notícias.

A agência Lusa "tem uma dupla tutela, nós temos acompanhado muito aquilo que se tem passado na agência Lusa, tem um plano de atividades aprovado e não tenho relatos desses casos que o senhor deputado dá conta com essa extensão", começou por dizer o governante.

"Mas estou interessado em conhecê-los, não é essa a realidade que me reportam da agência Lusa, portanto se o senhor deputado tem tanto conhecimento essa generalização de precariedade da agência Lusa eu peço-lhe que me faça chegar os casos concretos", instou Pedro Adão e Silva.

No seguimento, o deputado do Chega referiu que há jornalistas da Lusa "sem atualização de avenças", apontando que há "correspondentes [que] há mais de 10 anos que essas avenças não são atualizadas".

E acrescentou: "Posso dizer também que faltam jornalistas também na agência Lusa, particularmente nas redações e até inclusive espalhados por todo o país".

O deputado do Chega referiu ainda que também há falta de jornalistas na RTP, questionando qual vai ser o investimento em mais profissionais na estação pública, dando o exemplo que o partido se depara com "a desculpa" da estação pública de que "faltam equipas para fazer a cobertura" dos eventos do partido.

Em resposta, o ministro recordou que o Governo "tem apenas um acompanhamento muito coordenado naquilo que são as questões de gestão da RTP", referindo que as decisões competem ao Conselho de Administração do grupo público.

"Era a resposta que esperava? Ainda bem que esperava esta resposta", disse Pedro Adão e Silva, dirigindo-se ao deputado.

Porque "a resposta alternativa era uma intromissão do poder político nas opções de gestão e de escolha de quantos correspondentes é que iam cobrir", sublinhou, aconselhando os deputados do Chega, que têm crescido como grupo parlamentar, que "convém" que façam "um pouco o trabalho de casa para além do Wikipedia",

A administração da RTP é escolhida pelo Conselho Geral Independente (CGI), tendo o ministro reforçado isso durante a sua intervenção.

"Isto é uma coisa positiva", acrescentou.

Casos na Autoridade para as Condições de Trabalho

O ministro da Cultura afirmou ainda que a informação que tem é que "há 10 casos assinalados" pela Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) de precariedade na Lusa, que "poderão ou não ter desfecho no tribunal".

"A nota que eu tenho em relação à Lusa é que há 10 casos assinalados pela ACT e que poderão ou não ter desfecho no tribunal", acrescentou o ministro.

"Há duas audiências marcadas e o que a Lusa tem feito é incorporar gradualmente os recibos verdes, reduzindo a precariedade na agência", sublinhou.

Em resposta ao BE, disse que a "preocupação [com a precariedade] existe" e que "as várias entidades, no âmbito do PREVPAP [programa de regularização extraordinária dos vínculos precários na Administração Pública] regularizaram os trabalhadores com vínculo precário".

A RTP "fê-lo de forma muito significativa, há interpretações distintas sobre o tipo de vínculos, mas isso tem evoluído, tem sido tratado e continuará a ser", prosseguiu, sublinhando que essa preocupação "existe quer no contexto da RTP, quer no contexto da Lusa".