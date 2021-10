OE/Crise: PS aponta eleições para 16 de janeiro para "garantir condições de governabilidade adequadas"

José Luis Carneiro, secretário-geral-adjunto do Partido Socialista (PS), acompanhado por Ana Catarina Mendes, lider do Grupo Parlamentar daquele Partido, fala aos jornalistas após audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, em Lisboa, 18 de novembro de 2020. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA © LUSA

Falando aos jornalistas no final de uma audiência com o Presidente da República, que recebe hoje em Belém os partidos com assento parlamentar para discutir a dissolução da Assembleia da República e a data de eleições antecipadas, José Luís Carneiro salientou que, "em função da decisão publicamente anunciada por parte do Presidente da República, de que, chumbado o Orçamento, dissolveria a Assembleia da República e convocaria eleições", o PS "entende que as eleições devem realizar-se o mais cedo possível".

"E, no nosso entender, considerando que teremos a quadra natalícia e que essa quadra se prolonga até ao princípio de janeiro, a data que o PS entende ser a data adequada seria o dia 16 de janeiro, para garantirmos tão breve quanto possível as condições de governabilidade adequadas às necessidades do país", frisou.

Segundo o secretário-geral adjunto do PS, "garantir a governabilidade plena do país é mesmo para o PS o ponto crucial do momento" por que o país está a passar.

"A governabilidade plena significa termos condições para que, tão breve quanto possível, possamos retomar políticas que constituíam políticas centrais da proposta do Orçamento do Estado, entre elas a redução da carga fiscal (...), a dignificação das condições do trabalho e também o reforço dos meios do Serviço Nacional de Saúde (SNS)", frisou.

Questionado pelos jornalistas sobre quanto tempo é que considera que a Assembleia da República deverá manter-se em funcionamento para conseguir 'fechar' iniciativas legislativas, José Luís Carneiro salientou que o parlamento tem "matérias que irá apreciar" e "apreciar significa poder avaliar e discutir as propostas".

"Dependerá em muito da data em que ocorrerá a própria dissolução da Assembleia da República, mas há matérias sobre as quais o parlamento se debruçará nas próximas semanas e esse trabalho será feito com muito sentido de responsabilidade", frisou.

Apesar disso, o secretário-geral adjunto do PS salientou que não deve "haver nenhuma declaração" da sua parte que "condicione um poder que é um poder do Presidente da República".

"O poder de dissolver e o momento da dissolução é um poder que é um poder do Presidente da República e que só mesmo o Presidente da República pode determinar qual é esse momento e o que é que esse momento significa do ponto de vista da decisão e das decisões que o parlamento terá que tomar", destacou.

A delegação do PS hoje recebida pelo Presidente da República foi composta por José Luís Carneiro e pela líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu hoje, em Belém, os partidos com assento parlamentar para discutir a dissolução do parlamento e da data das eleições antecipadas.