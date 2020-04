Oeiras reforça apoio a IPSS com 382 mil euros

A Câmara de Oeiras tem aprovado um conjunto de medidas para apoiar famílias e empresas do concelho e agora surge mais uma. No âmbito do apoio às IPSS, a autarquia liderada por Isaltino Morais decidiu atribuir mais uma comparticipação financeira no montante de 382 mil euros para combater os efeitos da pandemia e do necessário confinamento.

O objetivo deste novo apoio é “minorar as dificuldades na gestão de recursos humanos, particularmente de cuidadores cujas ausências – por doença devido a diferentes motivos – determina ou a diminuição da qualidade dos cuidados ou a sobrecarga dos que estão ao serviço”, explica a autarquia.

“A Câmara Municipal de Oeiras, com este tipo de medidas, quer garantir que a qualidade dos serviços prestados aos idosos, seja intocável”, sublinha Isaltino Morais.

Neste sentido a câmara pretende por um lado premiar ou suportar o trabalho extraordinário dos cuidadores e outro pessoal e por outro permitir o recurso a novas contratações de substitutos. Este apoio constitui uma medida excecional no âmbito do Fundo de Emergência Social (FES), reforçado recentemente para 1 milhão de euros.