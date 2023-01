Oferta de casas para arrendar diminuiu 40% no quarto trimestre de 2022

© Unsplash

Cada vez há menos casas para arrendar em Portugal. No quarto trimestre do ano que findou, a oferta de imóveis para arrendar desceu 40%, quando em comparação com o mesmo período de 2021. Os números são do estudo do Idealista, e revelam, ainda que o stock aumentou em apenas cinco cidades portuguesas.

Em 14 capitais de distrito a oferta deste género de habitação diminuiu, sendo a lista encabeçada por Braga, onde a disponibilidade de casas para arrendar decresceu 59%.

Lisboa encontra-se em segundo lugar, com 55% de redução de stock, seguindo-se o Porto (-52%) e Viseu (-49%). Nos lugares seguintes estão Aveiro (-49%), Coimbra (-49%), Castelo Branco (-31%), Setúbal (-28%), Leiria (-25%), Viana do Castelo (-22%), Santarém (-13%), Faro (-11%), Vila Real (-9%), Funchal (-1%).

Por outro lado, Beja foi a cidade onde a oferta mais aumentou, com 29%, seguida por Bragança (27%), Évora (24%), Ponta Delgada (19%) e Guarda (8%).

Distritos/Ilhas

O distrito que mais perdeu stock de casas para arrendar, em 2022, foi Lisboa, com -50%. Logo de seguida estão Braga e Porto, ambos com -47%. Nos lugares seguintes encontram-se Aveiro (-41%), Viseu (-38%), Coimbra (-37%), Castelo Branco (-30%), Beja (-15%), Viana do Castelo (-14%), Setúbal (-14%) e Leiria (-12%).

Faro e Vila Real foi onde a oferta menos desceu: -3% e -1%, respetivamente.

Em termos de aumento de stock, o distrito da Guarda lidera a tabela, com 33%, seguido por Bragança (27%), Évora (17%), ilha de São Miguel (10%), ilha da Madeira (6%) e Santarém (5%).