Oferta de casas para vender diminui 6% nos últimos dois anos

Dinheiro Vivo 07 Março, 2022 • 11:09

A oferta de casas à venda em Portugal sofreu uma descida de 6%, nos últimos dois anos. A contribuir para a diminuição do número de casas à venda entre 2021 e 2019, de acordo com um estudo do portal Idealista, divulgado esta segunda-feira, está o aumento do volume de vendas de casas. Só nos 12 últimos meses, a oferta disponível decresceu 9%.

Capitais de distrito

Foi em Portalegre que a oferta de habitação mais desceu nos últimos dois anos, onde se registou uma diminuição de 42%. Em segundo lugar ficaram Beja e Évora com -37% de oferta. Seguem-se Faro (-23%), Setúbal (-20%), Santarém (-19%), Coimbra (-19%) e Leiria (-18%). Em Viseu esta descida chegou aos 15% e em Bragança aos 10%. Já em Lisboa a oferta do parque habitacional para comprar casa manteve-se inalterado nesse mesmo período de tempo.

Por outro lado, foi em Aveiro que mais cresceu a oferta (25%), seguindo-se Ponta Delgada (21%), Braga (13%), Funchal (12%), Castelo Branco (11%), Porto (10%), Guarda (8%) e Viana da Castelo (3%).

Já no último ano, analisando a variação do "stock", Leiria (-27%) lidera a descida da oferta em Portugal. Seguem-se Coimbra (-26%), Setúbal (-23%), Évora (-22%), Bragança (-18%), Beja e Faro (-17% em ambas as cidades). A descida em 2021, face a 2020, em Lisboa foi de 2% e no Porto de 5%. Por outro lado, a maior subida foi na Guarda (81%), seguida por Castelo Branco (8%) e Funchal (7%),

Distritos

Em relação aos distritos, a situação foi similar desde o início da pandemia. Leiria (-23%) foi o distrito onde mais se perdeu "stock", seguido por Faro (-15%), Santarém (-13%) e Évora (-13%). As maiores subidas aconteceram em Braga (25%), Guarda (12%) e Viseu (11%).

O ranking da descida da oferta durante o último ano é liderado pelos distritos de Bragança (-20%), Leiria (-17%) e Faro (-16%). Seguem-se Coimbra (-12%), Lisboa (-11%), Santarém (-11%), Setúbal (-10%) e Porto (-8%). Em sentido contrário, o distrito da Guarda viu subir o "stock" em 35% no último ano. Seguido por Viseu (18%), Portalegre (10%), Viana do Castelo (9%), Castelo Branco (6%) e Braga (2%).