Ofertas de emprego aumentam na zona euro e UE no 3.º trimestre

A taxa de ofertas de emprego subiu para os 2,6% na zona euro e os 2,4% na União Europeia (UE), no terceiro trimestre, segundo dados divulgados pelo Eurostat.

De acordo com o serviço de estatísticas da UE, entre julho e setembro, a taxa de ofertas de emprego fixou-se nos 2,6% na zona euro, acima dos 2,3% do trimestre anterior e dos 1,7% do homólogo.

Na UE, os 2,4% de aumento das ofertas de emprego comparam-se com os 2,2% do segundo trimestre e os 1,7% do período entre julho e setembro de 2020.

As maiores taxas de ofertas de emprego foram registadas na República Checa (5,2%), na Bélgica (4,7%) e nos Países Baixos (4,2%) e as mais baixas na Grécia (0,7%), Bulgária e Espanha (0,8% cada).

Em Portugal, o indicador fixou-se nos 1,2%, face a 1,0% registados no trimestre anterior e os 0,7% no homólogo.