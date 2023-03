Ofertas de emprego aumentaram 45% em 2022

© Fernando Timóteo / Global Imagens

A oferta de emprego em Portugal cresceu no ano passado. No total dos 12 meses de 2022, a oferta de trabalho aumentou 45% em comparação com 2021, sendo que em algumas profissões específicas a procura cresceu mais de 140%.

Os dados são do Insight da Fundação José Neves e dão conta que apesar deste crescimento geral, entre o terceiro e o quarto trimestre do ano passado registou-se uma quebra de 47%.

Ainda de acordo com o relatório, no princípio de 2022, também todos os grupos profissionais obtiveram um crescimento exponencial, mesmo quando comparado com todo o ano de 2021. Já em comparação com o período homólogo de 2021, as ofertas do primeiro trimestre de 2022 cresceram cerca de 68%, no caso das profissões mais e menos qualificadas, e 94% nas profissões de qualificação intermédia.

No caso dos rececionistas de hotel; médicos; caixas bancários, penhoristas e similares; empregados dos centros de chamadas; diretores de compras, transportes, armazenagem, distribuição e relacionados e empregados das agências de viagens, o crescimento da oferta foi superior a 140%.

Já as que, entre 2021 e 2022, registaram uma queda do número de ofertas superior a 50%, encontram-se vendedores ambulantes e em mercados ou quiosques; pessoal de companhia, ajudantes de quarto, agentes funerários e prestadores de cuidados a animais; trabalhadores qualificados em isolamentos acústicos e térmicos e vidro; Diretores das indústrias de construção e de engenharia civil; biólogos, botânicos, zoólogos e especialistas relacionados; assistentes de viagem e comissários e operadores de instalações, da extração mineira e de processamento de minerais.