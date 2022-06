Ofertas de emprego sobem 3,1% na Zona Euro e 2,9% na UE no primeiro trimestre

Porto , 12 / 09 / 2012 - Jovem de 28 anos,desempregado, está em greve de fome desde segunda-feira, na Rua de Santa Catarina, para conseguir um emprego ( Verónica Pinheiro / Global Imagens ) © Verónica Pinheiro / Global Imagens

As vagas de emprego disponíveis na União Europeia (UE) aumentaram entre janeiro e março, com a taxa de de ofertas de emprego a subir 3,1% na Zona Euro e 2,9% na UE, revelou esta quinta-feira o Eurostat.

No primeiro trimestre do ano, as ofertas de emprego comparam positivamente com igual período de 2021. Na Zona euro, há um ano, a taxa de ofertas de emprego era de 2,1%, enquanto na UE o mesmo indicador fixava-se nos 2%. Na variação em cadeia, os 3,1% de agora comparam com 2,8% do trimestre anterior, na zona euro. Já na UE (2,9%), o indicador compara com os 2,6% observados no final de dezembro de 2021.

De acordo com o gabinete de estatística europeu, as ofertas de emprego aumentaram em comparação com o quarto trimestre de 2019, anterior à pandemia de covid-19.

A taxa de ofertas de emprego subiu em todos os Estados-membros da UE, destacando-se a República Checa (5,3%), os Países Baixos (4,9%) e a Bélgica (4,8%).

Em Portugal, a taxa de ofertas de emprego subiu para os 1,3%, face aos 0,8% do trimestre homólogo e aos 1% face ao último trimestre de 2021.