Oficial. Nova estirpe do coronavírus ainda não foi detetada em Portugal

A ministra da Saúde, Marta Temido, durante a conferência de imprensa diária sobre o novo coronavírus (covid-19), realizada no Ministério da Saúde, em Lisboa, 14 de outubro de 2020. Em Portugal, registaram-se 2.117 mortes e 91.193 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS). RODRIGO ANTUNES/POOL/LUSA © RODRIGO ANTUNES/POOL/LUSA

Em Portugal, não foi identificada, até ao momento, a nova estirpe do SARS-CoV-2 (o coronavírus que provoca a covid-19) que apareceu no Reino Unido (sul de Inglaterra) e que as autoridades britânicas referem ser "mais facilmente transmissível", disse fonte oficial do Instituto Ricardo Jorge, este domingo.

"O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) tem vindo a desenvolver, desde o passado mês de abril, um estudo de âmbito nacional sobre a variabilidade genética do SARS-CoV-2 em Portugal, através da análise do genoma deste novo coronavírus. De acordo com os resultados obtidos até ao momento, ainda não foi identificada em Portugal a nova variante genética detetada a circular numa região do Reino Unido", avançou à agência Lusa fonte do mesmo instituto.

A fonte do INSA recordou que o "estudo tem como objetivo principal determinar os perfis mutacionais do SARS-CoV-2 para identificação e monitorização de cadeias de transmissão do novo coronavírus, bem como identificação de novas introduções do vírus em Portugal".

As autoridades britânicas alertaram a Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a descoberta da nova variante do SARS-CoV-2, que é mais facilmente transmissível, embora não haja provas de que seja mais letal ou que possa ter impacto na eficácia das vacinas desenvolvidas.

O Reino Unido está na lista dos 10 países mais afetados pela pandemia, ao somar mais de dois milhões de casos de infeção e 67.075 mortes.

Fonte do gabinete do Ministério dos Negócios Estrangeiros português anunciou este domingo que Portugal segue "com atenção" a evolução da situação epidemiológica no Reino Unido e está a privilegiar a "cooperação estreita" entre as autoridades de saúde dos dois países.

Holanda, Bélgica, Itália e Israel já suspenderam ligações aéreas com Reino Unido

Holanda, Bélgica e Itália já suspenderam ligações aéreas com o Reino Unido, enquanto a Alemanha está a avaliar. Israel também já anunciou que vai barrar à entrada todos os que vierem do Reino Unido.

Em Bruxelas, o primeiro-ministro belga, Alexander de Croo, indicou à cadeia de televisão VRT que a suspensão começa hoje às 24:00 locais (23:00 em Lisboa) e vai durar, pelo menos, 24 horas, podendo ser prolongada.

O Ministério da Saúde holandês recomenda que se faça alguma coisa, "limitando e/ou controlando o movimento de passageiros do Reino Unido".

Em Berlim, fonte do Ministério da Saúde alemão avançou que o Governo está a encarar "seriamente" a suspensão dos voos provenientes do Reino Unido e ainda da África do Sul, o país africano com maior número de infeções.

As restrições do tráfego aéreo proveniente do Reino Unido e da África do Sul "são uma séria opção" que está a ser analisada por Berlim, acrescentou a fonte.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.685.785 mortos resultantes de mais de 76,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.134 pessoas dos 374.121 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.