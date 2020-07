Oficial. Portugal fora do corredor turístico do Reino Unido

O governo britânico publicou a lista de países que ficam dispensados da quarentena de 14 dias na chegada ao Reino Unido. Portugal Continental não integra a lista de países e territórios publicada. Tal como o Dinheiro Vivo noticiou esta manhã, as restrições não se aplicam à Madeira e aos Açores.

Fora da quarentena ficam concorrentes diretos de Portugal no turismo, como Espanha, Grécia, Itália, Turquia e Malta. Na Europa são ao todo 33 países mais as regiões autónomas portuguesas.

Os passageiros vindos dos Estados Unidos também ficam sujeitos a 14 dias de quarentena, já o mesmo não acontece com o Canadá e outros 16 países e territórios do continente americano. Na Ásia são 14 os destinos dispensados de quarentena, incluindo Macau.

O fim da quarentena para quem entra no Reino Unido vindo dos países incluídos no corredor aéreo entra em vigor no dia 10 de julho.

Esta exclusão de Portugal Continental é um rude golpe para o setor turístico português, nomeadamente para regiões como o Algarve, fortemente dependente dos visitantes britânicos.

Em atualização