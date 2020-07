Oficial. Portugal fora do corredor turístico do Reino Unido

O governo britânico publicou a lista de países que ficam dispensados da quarentena de 14 dias na chegada ao Reino Unido. Portugal Continental não integra a lista de países e territórios publicada. Tal como o Dinheiro Vivo noticiou esta manhã, as restrições não se aplicam à Madeira e aos Açores.

Fora da quarentena ficam concorrentes diretos de Portugal no turismo, como Espanha, Grécia, Itália, Turquia e Malta. Na Europa são ao todo 33 países mais as regiões autónomas portuguesas.

Os passageiros vindos dos Estados Unidos também ficam sujeitos a 14 dias de quarentena, já o mesmo não acontece com o Canadá e outros 16 países e territórios do continente americano. Na Ásia são 14 os destinos dispensados de quarentena, incluindo Macau.

O fim da quarentena para quem entra no Reino Unido vindo dos países incluídos no corredor aéreo entra em vigor no dia 10 de julho.

Esta exclusão de Portugal Continental é um rude golpe para o setor turístico português, nomeadamente para regiões como o Algarve, fortemente dependente dos visitantes britânicos.

O presidente do Turismo de Portugal já reagiu. Em comunicado João Fernandes diz que é uma decisão “profundamente injusta e penalizadora para o país em geral e para o Algarve em particular”.

“Fomos claramente penalizados por falar verdade. Será mais seguro viajar para países que testam metade, ou mesmo um terço, ou preferem passar férias num país verdadeiramente empenhado em preservar a saúde pública e o turismo?”, questiona o responsável, que sublinha que os turistas britânicos são responsáveis por 68% das dormidas em Portugal entre julho e setembro,.

