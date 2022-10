OIT prevê aumento do desemprego e da precariedade laboral

A guerra na Ucrânia, a inflação elevada e as políticas monetárias restritivas dos bancos centrais interromperam o ciclo de recuperação do mercado laboral a nível mundial e ameaçam agora empurrar as economias para uma nova recessão com níveis elevados de desemprego e de precariedade laboral, segundo a décima edição do Monitor da Organização Mundial do Trabalho (OIT), a última da série da monitorização desta organização sobre o impacto da covid-19 e do conflito ucraniano no mundo do trabalho.

O relatório divulgado esta segunda-feira revela que, depois da recuperação do mercado laboral no início do ano, o desemprego voltou a agravar-se. A OIT mostra que a perda de postos de trabalho tinha caído substancialmente, de 531 milhões, no segundo trimestre de 2020, o pior momento da pandemia, para 30 milhões, no início de 2022. Mas agora agravou-se, subindo para 40 milhões de empregos perdidos, no terceiro trimestre do ano.

O estudo não detalha o desemprego por país, apenas por regiões. Assim, na Europa e Ásia Central, onde se encontra Portugal, a redução de postos de trabalho atingiu o valor mais alto no segundo trimestre de 2020: menos 57,1 milhões. Depois foi recuperando até ao primeiro trimestre deste ano, quando baixou para 3,4 milhões de empregos perdidos, voltando a aumentar, entre julho e agosto de 2022, para 6,5 milhões.

Desemprego em Portugal voltou a subir

Analisando os dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), é possível constatar a mesma degradação do mercado de trabalho em Portugal. Até julho deste ano, o desemprego tinha vindo consecutivamente a baixar, atingindo o valor mais baixo de sempre: 277 466 inscritos nos centros de emprego. Isto significa uma redução de 24,7% face a julho de 2019, ano de pré-pandemia, e uma quebra de 1,8% em relação a junho deste ano. Mas, em agosto e setembro, o desemprego voltou a subir em cadeia, interrompendo o ciclo de recuperação do mercado de trabalho.

Segundo os relatórios do IEFP, em agosto, o número de desempregados inscritos nos centros de emprego cresceu 1,9% face ao mês anterior para 282 847. Ainda assim, representa uma quebra de 24,7% em termos homólogos. Em setembro, pelo segundo mês consecutivo, a tendência agravou-se com o IEFP a registar uma nova subida, agora de 1,6%, para 287 240 inscritos, ainda que um recuo de 20% em termos homólogos.

Segundo a OIT, a deterioração do mercado de trabalho a nível mundial deveu-se sobretudo aos novos confinamentos na China e consequentes interrupções na economia e ao conflito na Ucrânia, que provocou um aumento dos preços da energia e dos alimentos, fazendo disparar a inflação com impactos no mercado do trabalho e na perda do poder de compra dos trabalhadores.

As perspetivas para o mercado de trabalho global pioraram nos últimos meses e, se as tendências atuais se mantiverem, "espera-se um grande declínio no nível de emprego global até ao quarto trimestre de 2022", prevê o relatório da OIT.

O aumento da precariedade também é um sinal de preocupação. Segundo a OIT, o aumento de horas trabalhadas, no início de 2022, foi impulsionado por um crescimento dos empregos informais, pondo em risco a tendência de 15 anos para a formalização.

Fantasma da recessão de 2008

A instituição alerta ainda para as consequências negativas da inflação e das políticas monetárias restritivas dos bancos centrais como a subida das taxas de juros: este mês, o BCE aumentou pela terceira vez a taxa diretora em 75 ponto base para os 2% apesar do risco de recessão, em linha com a Reserva Federal norte-americana (Fed) que, em setembro, já tinha subido as taxas em 75 pontos-base. Foi o terceiro aumento consecutivo desta dimensão, colocando a taxa de referência norte-americana no intervalo entre 3% e 3,25%, o nível mais elevado desde a crise financeira de 2008.

A OIT considera que "a política monetária restritiva tem efeitos consideráveis ​​sobre a economia e o mercado do trabalho", lê-se no relatório que lembra como a grande recessão de 2008-2009 levou a níveis de desemprego muito elevados. Isto significa que o ano de 2023 será negro para todas as economias, com exceção talvez da região das Américas que parece estar a recuperar melhor do que outra zona do globo, segundo o mesmo estudo da OIT. Para este efeito poderá concorrer o facto de os EUA estarem a beneficiar dos boicotes ao petróleo da Rússia, uma vez que o país também é produtor e exportador de crude assim a como a valorização do dólar face ao euro.

Fixação de preços e taxa sobre lucros excessivos

Para travar a degradação do mercado do trabalho, o diretor-geral da OIT, Gilbert F. Houngbo defende "a implementação de um vasto conjunto de instrumentos políticos, incluindo intervenções nos preços dos bens públicos, a redistribuição dos lucros inesperados, o reforço da segurança dos rendimentos através da proteção social, o aumento do apoio ao rendimento e medidas específicas para ajudar as pessoas e empresas mais vulneráveis".

Houngbo acrescentou: "Precisamos de um forte empenho em iniciativas como o Acelerador Global para o Emprego e Proteção Social das Nações Unidas, que ajudaria os países a criar 400 milhões de empregos e a estender a proteção social aos quatro mil milhões de pessoas que atualmente estão desprotegidas. E um rápido fim do conflito na Ucrânia, tal como exigido nas resoluções do Conselho de Administração da OIT, contribuiria ainda mais para melhorar a situação global do emprego".