Oito anos depois, pensionistas recebem subsídio de Natal por inteiro

Hoje é dia de receber a pensão, para a maioria dos pensionistas. Mas, juntamente com o valor da pensão, 2,5 milhões de pensionistas vão receber também o subsídio de Natal “sem qualquer corte e na totalidade”. As palavras são do ministro do Trabalho e da Segurança Social, Vieira da Silva, numa mensagem divulgada esta segunda-feira.

Desde 2010, o subsídio de Natal era pago com cortes ou em duodécimos. Vieira da Silva afirma que este Governo assumiu o compromisso de devolver o subsídio como sempre foi pago, na sua totalidade.

“Cumpre-se aquela que era a grande vontade dos pensionistas – um subsídio pago a 100% de uma só vez, perto do Natal”.