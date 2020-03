OLI fabrica viseiras para doar a hospitais

A OLI, a segunda maior produtora europeia de autoclismos, está a produzir um suporte de viseira para auxiliar a proteger os profissionais de saúde no tratamento dos doentes com o novo coronavírus.

Em Aveiro, onde está sediada a sua fábrica, que continua a laborar 24 horas por dia, sete dias por semana, a OLI irá fabricar 20 mil unidades por semana (cerca de 80 mil por mês), anuncia a empresa em comunicado. Este material será entregue, gratuitamente, a vários hospitais do país, em especial a Norte, no Centro e em Lisboa e Vale do Tejo, a partir da próxima segunda-feira, dia 6 de abril.

“A OLI foi desafiada pela empresa ERISING e pelo INEGI para produzir, em condições e quantidades industriais, um suporte de viseira para entregar aos hospitais. Rapidamente, adaptámos para a tecnologia de injeção de plástico o design de um suporte da viseira individual de proteção, desenvolvido pelo projeto colaborativo humanitário COVID-19 que envolve ISEP, FEUP, INEGI e LAETA. Este modelo de viseira tem a particularidade de dispor de duas versões, com ou sem cobertura superior, consoante a sua utilização hospitalar, em combinação com outros equipamentos de proteção como cogulas e fatos. Este é um dos equipamentos de que os profissionais de saúde mais precisam para lutar contra a pandemia, por isso, aceitamos este desafio no primeiro momento”, explica o presidente da empresa.

António Oliveira admite que, “se a procura o justificar”, a OLI poderá avançar com um novo molde com maior capacidade de produção. “Pensamos ainda informar os nossos parceiros de Espanha e de Itália para a possibilidade de oferecermos estas viseiras para serem distribuídas nas unidades hospitalares das suas regiões”, acrescenta.

Com 431 trabalhadores e uma faturação anual de 60 milhões de euros, dos quais 80% obtidos nos mercados externos, a OLI produz 1,9 milhões de autoclismos e 2,8 milhões de mecanismos ao ano. É a única empresa portuguesa a produzir autoclismos interiores. E acabou de lançar no mercado uma nova placa de comando, a ‘Tribe’, que incorpora sensores capacitivos que permitem ativar a descarga de água do autoclismo sem precisar de ser tocada.

“A Tribe eleva assim os níveis de segurança no espaço de banho, reduzindo as probabilidades de contaminação, constituindo-se uma solução de higiene ideal para espaços públicos, como hospitais, hotéis, centros comerciais ou restaurantes”, destaca a empresa.