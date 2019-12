Olimpíadas da Economia desafiam escolas secundárias de todo o país

Organizadas por um grupo de jovens “recém-economistas”, as Olimpíadas da Economia (OE) são a maior iniciativa de formação económica para jovens à escala nacional. Surgiram em 2013 com o objetivo de “estimular o gosto pelo estudo da economia nos jovens do ensino secundário”, conta João Pedro Santos, fundador e coordenador das olimpíadas, ao Dinheiro Vivo.

A iniciativa conta com a supervisão científica de docentes da Universidade de Coimbra e com o apoio de várias entidades dos setores público e privado. As inscrições para a VII edição, cujo tema é a economia circular, terminam no dia 10 de janeiro e estão já inscritas 89 escolas secundárias.

A prova da primeira fase acontece no dia 15 de janeiro, em cada uma das escolas inscritas, e consiste em 50 questões de escolha múltipla e preenchimento de espaços e numa questão de resposta aberta sobre o tema da edição.

“As questões da prova versam sobre conceitos de Economia, Gestão, Finanças, História Económica, Economia Política e Atualidade. Previamente, são disponibilizados pela Comissão Organizadora alguns materiais tidos como pertinentes à preparação da prova”, explica o coordenador das olimpíadas.

Depois, os melhores alunos são apurados para a fase final que ocorre em Coimbra, em abril de 2020. “Na fase final, os alunos participarão em conferências sobre a temática “Economia Circular” e serão postos à prova por via de uma prova sobre conceitos de Economia, Gestão e Finanças e de um Desafio de Gestão no âmbito da “Economia Circular”.” Haverá ainda tempo para visitas guiadas pela Universidade, Alta e Sofia – Património Mundial.

A comissão organizadora está a preparar-se para implementar as olimpíadas em três fases, já no próximo ano letivo, “com o intuito de aumentar o potencial de aprendizagem dos alunos participantes”, conta João Pedro Santos.

“As OE VI, realizadas em 2018/19, foram a edição de maior sucesso da história das Olimpíadas da Economia. Pela primeira vez participaram alunos da Regiões Autónomas de Açores e Madeira. Na VI Edição as OE contaram com a participação de 1707 alunos, oriundos de 103 escolas diferentes.”

Neste ano, as olimpíadas apuram pela primeira vez uma comitiva que representou o país nas Olimpíadas Internacionais da Economia (IOE) – o maior projeto de formação económica organizado à escala global para jovens do Ensino Secundário, fundado em 2018 -, que decorreram em São Petersburgo, na Rússia, em julho de 2019. Naquela que foi a sua primeira participação, Portugal conquistou duas medalhas de bronze a nível individual.

As IEO III terão lugar em julho de 2020 em Nur-Sultan, no Cazaquistão. Os cinco vencedores das Olimpíadas da Economia serão apurados para representar Portugal nas IEO.