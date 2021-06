Olivier Blanchard. "Não há uma crise de dívida iminente"

Olivier Blanchard, professor de Economia e antigo economista-chefe do FMI. ( Álvaro Isidoro / Global Imagens ) © Álvaro Isidoro / Global Imagens

"Não há uma crise de dívida iminente" na Europa, declarou Olivier Blanchard, antigo economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI) e orador principal na Cimeira da Recuperação, que encerra a residência portuguesa do Conselho da União Europeia, esta quarta-feira.

O professor do Peterson Institute for International Economics até foi mais longe. Defendeu que os países devem ter cuidado para não retirarem os apoios e as políticas que ajudam à retoma demasiado cedo.

"Os governos devem optar por usar uma combinação de défice e impostos [reduções específicas] para manter o potencial da economia", acrescentou.

E atirou mesmo que "se os projetos de investimento forem consistentes e coerentes, se forem projetos bons para o futuro", "até podem ser estradas".

"Isto pode ou não levar a um aumento do peso da dívida [no produto interno bruto]", mas a mensagem do economista sobre isto foi clara: "Não se preocupem". E recomendou que os governos, quando tiverem de se endividar, que o façam a prazos (maturidades) mais longas, para reduzir o risco de subida das taxas de juro.

Blanchard tem sobre a dívida uma visão bem mais relaxada do que a do anfitrião da conferência, o ministro das Finanças português, João Leão. Este tem-se mostrado mais preocupado com o facto de em 2023 voltar o Pacto de Estabilidade e de Portugal ter uma dívida de 130% do PIB (produto interno bruto) que, defende, terá de ser cortada até 60% em apenas duas décadas. O País é cumpridor e vai respeitar o Pacto, acena o ministro.

Mas para Blanchard, o que interessa acima de tudo é garantir que se põe a economia a crescer e que esta não sofre algum percalço ainda este ano por causa da pandemia, que ainda está por resolver.

"No outono devíamos ter um plano de contingência, não uma coisa como o Plano Biden, para poder reagir" se a crise voltar, defendeu o perito francês. Podem ser "travões fiscais e despesa pública".

"Temos de defender as empresas viáveis e evitar que estas vão à falência" e ajudar as outras menos aptas. Blanchard diz temer uma subida do desemprego e da desigualdade e que isso pode ser uma ameaça à democracia. "Depois do futuro do planeta, penso que a seguir o grande desafio vai ser o futuro da democracia. Vamos ver até quando é que a desigualdade crescente é aceitável".

Para já, as condições para crescer mais e de "forma diferente" estão reunidas. Os mercados estão emprestar a taxas de juro muito baixas, estão a sinalizar "que não vão penalizar" os países por causa desses investimentos da recuperação. "É essa a perceção dos mercados", apontou.

É por isso que Blanchard considera que "não há uma crise de dívida iminente". As taxas de juro podem até não continuar tão baixas como agora, mas também não vão subir muito, é essa a sua ideia de fundo.

"Estamos com taxas de juro muito baixas e temos todas as razões para achar que vão continuar muito baixas". "Não tão baixas quanto agora", mas não devem subir muito nos próximos anos, acredita o professor. Mas nisto "não temos a total certeza", ressalvou. É o BCE que decide.

E como a subida dívida "não deve ser uma preocupação" agora, Blanchard considera que há espaço para os governos continuarem ativos e compensem a fragilidade do setor privado, por exemplo.

"Se a procura privada for fraca, devemos usar procura pública, mais despesa para compensar". "Este não é o momento da austeridade orçamental", acenou o economista na conferência.