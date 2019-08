OMC: Contração do comércio mundial vai prosseguir no terceiro trimestre

A Organização Mundial do Comércio (OMC) assinalou esta quinta-feira que os números mais recentes sobre os pedidos de exportação, transporte de carga aérea e outros indicadores económicos sugerem que a contração do comércio global prosseguirá no terceiro trimestre de 2019.

O barómetro sobre o Comércio de Mercadorias, elaborado pela OMC, situou-se em 95,7 pontos, o pior valor desde março de 2010, o que, segundo a organização, se deve ao ambiente que se vive e que é marcado pela disputa comercial entre os Estados Unidos e a China e que agora também se estendeu à área financeira por causa da guerra cambial entre as duas potências mundiais.

Este índice, a que a OMC mudou o nome – até agora era designado ‘world trade outlook indicator’ –, quando se situa abaixo dos 100 pontos indica que o comércio mundial está em contração, mas quando está acima deste valor dá nota de que se está numa situação de expansão.

A OMC refere que há um ano que este indicador mostra que o comércio mundial está em contração e não em expansão.

Os seis subíndices a partir dos quais o barómetro da OMC é calculado também evidenciam uma contração, com destaque para o transporte aéreo de carga (91,4 pontos) e a evolução do setor da eletrónica (90,7 pontos).

Apenas o transporte marítimo de mercadorias está perto da expansão (99 pontos).

Seguem-se os pedidos de exportação (97,5 pontos), a produção e a venda de automóveis (93,5) e as matérias-primas e agrícola (97,1).

“A leitura do último barómetro sugere que o comércio de mercadorias vai permanecer fraco no segundo e terceiro trimestres”, salientou a OMC.