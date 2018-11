OMC. Custos de contexto encarecem exportações em mais de 200%

A Organização Mundial do Comércio calcula que os custos de contexto encarecem as exportações dos países mais pobres em 219%, acrescentando que a implementação do Acordo de Facilitação do Comércio reduz os custos em 15%.

“Os custos comerciais para os países em desenvolvimento são equivalentes à aplicação de uma tarifa de 219% sobre o comércio internacional, e isto prejudica África”, disse o secretário-geral da Conferência das Nações Unidas para o Comércio, Mukhisa Kituyi, num comunicado de lançamento do primeiro Fórum Africano sobre os Comités Nacionais de Facilitação do Comércio (CNFC), que começa terça-feira em Adis Abeba.

“Com os CNFC a funcionar bem, os países vão ser capazes de fazer comércio mais facilmente, mais rapidamente e de forma mais barata; para os países em desenvolvimento, e especialmente para os países menos desenvolvidos, a maioria dos quais está na África subsaariana, a implementação completa do Acordo de Facilitação do Comércio pode levar a uma redução nos custos comerciais de até 15%”, acrescentou o responsável.

O Fórum, que se realiza de terça a quinta-feira na capital de Etiópia e é organizado pela OMC, UNCTAD e mais cinco organizações internacionais, pretende acelerar os esforços que os países africanos estão a fazer para implementar a Zona de Livre Comércio Africana (Africa Continental Free Trade Agreement – AfCFTA, no original em inglês), criada em março deste ano.

“A correta implementação de medidas não só aumentar o comércio mas também melhora a coleta de receitas, segurança e os controlos sobre o cumprimento das medidas de segurança, melhorando a segurança alimentar”, lê-se no comunicado divulgado esta manhã pela UNCTAD.