OMS defende testes gratuitos do novo coronavírus para todos

Os países têm de proporcionar testes gratuitos de deteção do novo coronavírus para toda a população. Este é o entendimento da OMS – Organização Mundial da Saúde, que esta sexta-feira realizou uma conferência de imprensa depois de ter sido detetado mais de um milhão de casos de Covid-19 em todo o mundo. A OMS também entende que os países mais frágeis devem beneficiar de um perdão de dívida.

“Se as pessoas adiarem ou deixarem de ter cuidados de saúde porque não o podem suportar financeiramente, não só estão a prejudicar-se como estão a tornar mais difícil o combate à pandemia e a colocar a sociedade em risco”, assinalou Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, na sua intervenção inicial.

Este responsável recomendou que os países “suspendam a cobrança de taxas e proporcionem cuidados e testes para a Covid-19, independentemente da nacionalidade, do estatuto de residência e do seguro de saúde que a pessoa tiver. Isto é uma crise sem precedentes, que obriga a respostas sem precedentes”. E os países, se for necessário, “devem compensar os prestadores de serviços pela perda de receitas”.

Neste domínio, os países também têm de encontrar mecanismos “totalmente financiados, que incluam a procura de casos, testes, registo de contactos, recolha de dados e campanhas de comunicação e informação”. Os profissionais de saúde “também devem ser devidamente pagos e os hospitais têm de um orçamento suficiente para obter o material médico necessário”.

Os avisos de Tedros Adhanom não ficaram por aqui e chegaram ao nível financeiro. “Para alguns países, o alívio de dívida é essencial para lhes permitir tomar conta das pessoas e evitar um colapso económico”, num trabalho em que haverá colaboração entre a OMS, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial.

O líder da OMS recordou ainda que “se os países levantarem as restrições de circulação demasiado cedo, o vírus poderá surgir de novo e o impacto económico ser ainda mais severo e prolongado”. Ou seja, para moderar os efeitos económicos, a organização volta ao verbo chave: “testar, testar, testar”.

A OMS alertou ainda que há cada vez mais casos de população mais jovem a morrer por causa da Covid-19.