OMS. Dispensa de uso de máscara depende da cobertura de vacinas e transmissão do vírus

Clientes almoçam no interior do restaurante 'Wish', no dia em que entram em vigor novas medidas de desconfinamento, no Porto, 19 de abril de 2021. Passa a ser autorizada a abertura de restaurantes, cafés e pastelarias, mas com a restrição de lotação máxima a quatro pessoas ou seis pessoas em esplanadas e com horário até às 22:00 horas ou às 13:00 ao fim de semana. JOSÉ COELHO/LUSA

