OMS elogia “medidas ousadas” e “sacrifícios reais” de Itália

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, elogiou as “medidas ousadas” e os “sacrifícios reais” feitos pelo Governo de Itália e pela população para tentar conter a propagação da epidemia de Covid-19 no país.

“O Governo e o povo de Itália estão a tomar medidas ousadas e corajosas para retardar a propagação do novo coronavírus e proteger o seu país e o mundo. Estão a fazer sacrifícios reais”, afirmou Tedros Adhanom Ghebreyesus, através de uma publicação da rede social Twitter.

O primeiro-ministro italiano anunciou hoje a proibição de entradas e saídas da Lombardia e de outras 14 províncias para limitar a propagação do Covid-19, medida que pode afetar cerca de 16 milhões de pessoas em cidades como Milão, Veneza ou Parma.

Giuseppe Conte apareceu às 02:30 horas diante dos jornalistas para explicar que o decreto é difícil, mas necessário para “conter a propagação do contágio”.

O diretor-geral da OMS afirmou hoje que a instituição “é solidária com Itália” e que “existe para a continuar a apoiar”.

O Chefe do Estado-Maior do Exército italiano, o general Salvatore Farina, anunciou hoje que está infetado pelo novo coronavírus, sublinhando, no entanto, que se encontra bem e que está em isolamento domiciliário, de acordo com a agência espanhola Efe.

Também o presidente da região de Piemonte, no norte de Itália, Alberto Cirio, revelou que foi contagiado e que foi ativado o protocolo de isolamento e de controlo das pessoas que estavam em contacto com o governante.

A epidemia de Covid-19, detetada em dezembro, na China, infetou mais de 105.000 pessoas e matou cerca de 3.600, numa centena de países e territórios.

Das pessoas infetadas, cerca de 60 mil recuperaram.

Depois de a China ter colocado 60 milhões de pessoas em quarentena para tentar travar a epidemia, Itália anunciou uma medida idêntica no norte do país, que pode afetar cerca de 16 milhões de pessoas em cidades como Milão, Veneza ou Parma.

Itália registou 233 mortos em quase seis mil pessoas contagiadas com o novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.

Em Portugal, estão confirmados 21 casos de infeção por Covid-19 e o Governo anunciou a suspensão temporária de visitas em hospitais, lares e estabelecimentos prisionais na região Norte.

Foram também encerrados temporariamente alguns estabelecimentos de ensino.