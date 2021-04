OMT lança concurso internacional de "startups" para turismo em zonas rurais

O turismo vinha a crescer nos últimos anos nos Açores. A pandemia travou essa tendência. © Foto: EDUARDO COSTA /LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 07 Abril, 2021

A Organização Mundial do Turismo (OMT) lançou um concurso global para "startups", destinado a promover o turismo nas áreas rurais mais afetadas pela paragem do setor devido à pandemia de covid-19.

Em comunicado hoje divulgado, a OMT refere que o projeto, que visa reduzir as desigualdades de rendimento e desenvolvimento entre as regiões tem abertas candidaturas até 01 de julho.

As candidaturas deverão enquadrar-se em quatro categorias: pessoas, planeta, prosperidade e promoção de tecnologias no mundo rural.

O objetivo é identificar ideias para ajudar as comunidades rurais a aproveitar as oportunidades económicas e sociais que surgirão com a retoma do turismo nos próximos meses.

A OMT acredita que a tendência verificada nos últimos meses de aumento da procura no segmento de turismo de natureza e ar livre irá acelerar quando o setor do turismo se reativar, e que a concorrência ajudará as zonas rurais a aproveitarem a oportunidade de negócio.