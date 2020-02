Onde gastam os portugueses mais dinheiro quando viajam

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), os portugueses residentes no País fizeram mais 8,7 milhões de viagens, entre julho e setembro de 2019, o que corresponde a um crescimento homólogo de 11,0%. Mas onde é que os portugueses gastam mais dinheiro quando viajam? Segundo o International Travel Survey (ITS), um questionário realizado pela Momondo a 1000 portugueses, 59% dos inquiridos admite gastar a maior parte do dinheiro em refeições em cafés e restaurantes, além das despesas em voos e alojamento.

As atividades culturais e os gastos em Food and Beverage, isto é, a compra de comida e bebidas em supermercados e mercearias, representam 39% e 38% das respostas respetivamente.

Já as compras em roupas e souvenirs surgem em 4º lugar nas escolhas dos inquiridos, com 34% das respostas. Curiosamente, são os viajantes mais novos (18 – 22 anos) e os mais velhos (56-65 anos) que mais gastam em compras, com 46% e 38%.

E será que passear a pé é outra das atividade mais praticada pelos portugueses durante as férias? Até pode ser que sim, mas, segundo o questionário da Momondo, o transporte como o aluguer de carro ou autocarro, continua a surgir no top 5 das atividades onde os portugueses mais gastam quando estão de férias (28%). De referir também que, 20% dos inquiridos gasta a maior parte do seu orçamento em visitas guiadas.

Para fazer face a estas despesas, 54% dos portugueses que responderam ao questionário admitem colocar algum dinheiro de parte regularmente para poder viajar. No entanto, verifica-se um decréscimo de 4% face ao ano anterior.