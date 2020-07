Onde vai passar férias de verão? 97% em Portugal e pensa gastar 912 euros

Uma esmagadora maioria dos portugueses pensa passar as férias de verão em Portugal, continua a preferir a praia como destino e, em média, pensa gastar 912 euros. Mas há 6% que pensam gastar mais de 2 mil euros.

Este ano a incerteza que se vive em torno da pandemia fez com 97% dos portugueses tencione fazer férias em Portugal, com apenas 1% a pretender fazer férias em Portugal e no estrangeiro, de acordo com os dados de consumo do Observatório Cetelem, estudo realizado entre 20 de maio e 1 de junho, através de mil entrevistas telefónicas, junto a uma amostra representativa da população residente em Portugal Continental. O estudo tem uma margem de confiança de 95%.

15% irá passar férias na sua residência principal, a opção mais escolhida pelos portugueses com idades compreendidas entre os 18 e os 24 anos

A praia continua a ser o destino de férias de verão preferido (60%) – sobretudo entre portugueses da zona Norte e da zona Sul -, com 34% a escolher a cidade e 27% o campo, destino eleito maioritariamente pelos portugueses entre os 65 e 74 anos.

A grande maioria (70%) não pretende fazer qualquer reserva. Quem o faz opta pelas plataformas online (16%), agências de arrendamento de casas (8%), as agências de viagem online ou similares (2%) e as reservas feitas diretamente no hotel ou local de estadia (2%).

Uma larga maioria (74%) prefere ficar alojado numa casa (74%), seja uma residência secundária (31%), casa de familiares ou amigos (23%) ou uma casa alugada (20%).

“Dos que não escolhem ficar numa casa, 7% escolhe ficar hospedado num alojamento de turismo rural e 5% escolhem os hotéis. 15% irá passar férias na sua residência principal, a opção mais escolhida pelos portugueses com idades compreendidas entre os 18 e os 24 anos”, destaca a Cetelem.

Quem vai de férias pensa gastar em média cerca de 912 euros. “Os que escolhem passar as suas férias na residência principal não pretendem gastar mais do que 320 euros. São os portugueses com idades compreendidas entre os 65 e os 74 anos que pretendem ser mais poupados nas suas férias, ao planearem gastar entre 250 euros a 499 euros”, descreve o estudo. Já 6% dos portugueses contam gastar mais de 2000 euros, sendo os indivíduos com idades entre os 55 e os 64 anos os mais dispostos a gastar esse valor.