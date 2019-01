OnePlus 6T: um topo de gama… mas a metade do preço

A marca chinesa apresentou o seu novo smartphone em Nova Iorque, no final do mês de outubro. Poucos dias depois, o OnePlus 6T era disponibilizado ao público, com um preço inicial de 549 euros, em diferentes versões.

À primeira vista, esta aposta da empresa que faz ‘flagship killers’ pode parecer igual ao modelo anterior, mas há ligeiras diferenças. O ‘notch’ encolheu e a moldura na parte de baixo do telefone, que a marca apelida de queixo, também é mais reduzida. O resultado? Um ecrã AMOLED de 6,41 polegadas, com uma área útil maior.

A alinhar na tendência de outras marcas, o 6T diferencia-se pelo sensor de impressão digital já colocado no ecrã. Para o utilizador dos sensores habituais, ainda será preciso algum tempo de adaptação a esta tecnologia, já que não é tão rápido quanto os sensores dedicados que já se conhecem.

A câmara dupla (16 + 20 MP) mantém-se, mas há algumas melhorias feitas a nível de software da câmara. A principal aposta está no campo das imagens captadas à noite, que contam com maior definição e contraste.

Nesta versão, o telefone conta com 8GB de RAM e 128GB de armazenamento interno. A bateria é também um ponto de relevo: 3700 mAh, o que deixa o utilizador com poucas preocupações no campo do carregamento.

Em comparação com o modelo anterior, perde-se uma característica que ainda se mantinha nos telefones da marca – a entrada jack para auscultadores. Em compensação, a caixa do equipa traz um prático adaptador, também no vermelho característico da marca, e auscultadores com entrada USB-C.

Saiba mais sobre tecnologia em insider.dn.pt