ONU e NEST juntos para a criação de empresas no turismo

Roberto Antunes, diretor executivo do NEST

A Organização Mundial de Turismo das Nações Unidas (UNWTO) e o NEST - Centro de Inovação do Turismo formalziaram um protocolo de parceria e cooperação nas áreas da inovação e adoção de tecnologias aplicadas ao turismo, para a competitividade e reforço internacional do turismo em Portugal, lê-se num comunicado do NEST.

De acordo com o centro, um dos objetivos da oparceria "é estabelecer um ecossistema propício à criação de novas empresas e negócios, além de promover várias iniciativas para facilitar a cooperação entre empreendedores do setor".

É também propósito desta iniciativa "realçar o talento dos empreendedores, numa escala global, através de atividades de formação e apoio a incubadoras".

Os promotores acreditam que o acordo "vai fomentar o empreendedorismo, através do incentivo à inovação e pesquisa, como veículos de desenvolvimento económico do turismo em Portugal e a nível global", tendo em conta que uma das principais missões da UNWTO é "a criação de um turismo universalizado, sustentável, acessível e inclusivo", assinala o NEST.

"O protocolo de cooperação faz parte de um conjunto alargado de iniciativas criadas pelo NEST, alinhadas e alicerçadas no Plano Reativar o turismo/construir futuro e nas medidas do turismo no âmbito do programa do governo", destaca a instituição.

Como vai ser na prática

Com a parceria, o NEST vai poder usufruir de uma "visibilidade global" às iniciativas que promove, beneficiando das redes de comunicação global geridas pela UNWTO. E, por outro lado, ficará responsável pela divulgação e apoio aos concursos globais, promovidos pela UNWTO, junto de empreendedores portugueses.

Citado no comunicado, Roberto Antunes, diretor executivo do NEST, afirma que "este é um reconhecimento do desenvolvimento conseguido, num curto espaço de tempo. E também é fruto da qualidade da produção oriunda do turismo português. Não somos ilhas".

Roberto Antunes acredita que, com a parceria, o NEST será "uma entidade com a qual a UNWTO conta para facilitar o caminho dos inovadores/empreendedores". Além disso, poderá "apoiar os seus associados na criação de estruturas que suportem ecossistemas de inovação orientados para o turismo".