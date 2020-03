ONU estima perda de 14 mil milhões na UE com recuo de exportações chinesas

A agência das Nações Unidas para o Comércio, a UNCTAD, estima um impacto negativo superior a 14 mil milhões de euros (15.597 milhões de dólares) para as economias da União Europeia devido à paragem da atividade industrial chinesa que resultou da epidemia do novo coronavírus.

Numa nota técnica divulgada esta quarta-feira, a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento faz contas àquelas que poderão ser as perdas já registadas nas 20 economias mais afetadas pela quebra ocorrida na China, sentida com mais força desde o final de janeiro. Rondarão os 45 mil milhões de euros (ou 50 mil milhões de dólares) no conjunto.

O impacto estimado só tem em conta efeitos de curto prazo que decorrem da quebra na produção de bens para transformação com origem na China. Os cálculos assumem uma redução da ordem dos 2% nas exportações chinesas para os parceiros comerciais do país, assentes na leitura do último índice dos gestores de compras da indústria do país, o mais negativo desde 2004, conhecido segunda-feira.

O bloco europeu, que tem na China o principal parceiro de importações e exportações, sofre o maior golpe, absorvendo quase um terço das perdas. Seguem- se os Estados Unidos, com perdas estimadas em cerca de 5,2 mil milhões de euros (5,8 mil milhões de dólares), e o Japão, com um impacto negativo superior a 4,6 mil milhões de euros (5,2 mil milhões de dólares).

No caso europeu, os sectores mais penalizados são os da maquinaria, indústria química e sector automóvel, apontam os cálculos da UNCTAD. Para a indústria automóvel europeia, o impacto negativo será de mais de dois mil milhões de euros. É quase o dobro no caso dos produtores de equipamento industrial, com perdas estimadas em 3,6 mil milhões de euros. Já o sector químico europeu sofre uma penalização próxima dos 2,4 mil milhões de euros.

Já no caso dos EUA, serão os sectores automóvel, de maquinaria, e o fabrico de instrumentos de precisão os mais afetados.

O objetivo dos cálculos, frisa a UNCTAD, é para já estimar apenas os efeitos limitados àquela que terá sido a quebra até aqui na produção industrial nos países dependentes das exportações chinesas. Não têm ainda assim em conta eventuais reduções nas exportações minerais de terras raras da China, essenciais a algumas indústrias do sector tecnológico. Por outro lado, também não mede o impacto do abrandamento do consumo chinês para os parceiros do país, o que deverá avolumar as perdas.

Atualizado às 17h20