OPEP+ aumenta produção em 400.000 barris por dia a partir de abril.

A informação do aumento da produção conforme previsto foi feita pela OPEP+ (Organização dos Países Exportadores de Petróleo e 10 aliados independentes) num comunicado depois de uma breve reunião virtual dos ministros da indústria da aliança de 23 países.

"A volatilidade atual não é causada por mudanças nos fundamentos do mercado, mas por acontecimentos geopolíticos atuais", afirma o comunicado.

Os ministros afirmaram no comunicado que havia consenso de que o mercado petrolífero está atualmente "bem equilibrado" e que "a atual volatilidade (dos preços) não é causada por mudanças nos fundamentos do mercado, mas pela atual evolução geopolítica".

Assim, confirmaram "ajustar a produção global (do grupo) para cima em 400.000 barris por dia para o mês de abril", e voltar a reunir-se no dia 31 de abril.

A decisão era esperada pelos mercados, depois de vários membros da OPEP+, incluindo a Arábia Saudita, terem deixado claro que não tencionavam modificar o roteiro em vigor desde agosto de 2021, através do qual aspiram a recuperar gradualmente, até setembro próximo, o nível de produção pré-pandemia.

O ritmo do aumento, de 400.000 barris por dia por mês, é considerado demasiado lento por Washington e por outros países consumidores para travar o aumento dos "preços do petróleo" e da inflação, uma tendência exacerbada pela invasão russa da Ucrânia.

O petróleo Brent, de referência na Europa, estava esta quarta-feira a cotar-se a 111,59 dólares no mercado de futuros de Londres, mais 6,3% do que no fecho de terça-feira.

A decisão de esta quarta-feira fixa o limite de produção da OPEP+ em 41,698 milhões de barris por dia, dos quais 24,316 milhões correspondem à OPEP (excluindo a produção da Venezuela, Irão e Líbia) e 16,381 milhões de barris ao conjunto da produção dos 10 produtores independentes aliados.

As quotas da Arábia Saudita (membro da OPEP) e da Rússia (não membro), de longe os maiores produtores e exportadores da aliança, cifram-se em 10,436 milhões de barris por dia cada em abril.