OPEP mantém estimativa da procura de petróleo em 96,8 barris por dia em 2021

Petróleo © HAIDAR MOHAMMED ALI / AFP

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) manteve as suas estimativas de procura global de petróleo para 2020 e 2021 praticamente inalteradas em, respetivamente, 90,3 e 96,8 milhões de barris por dia, foi anunciado.

De acordo com o relatório mensal do mercado do petróleo, apesar da procura ter cedido, este ano, em 9,5 milhões de barris por dia (mbd) é esperada uma recuperação de 6,5 mbd em 2021.

Os dados previstos para 2021 são inferiores em cerca de 80 mil barris por dia aos estimados pelos especialistas da OPEP há cerca de um mês.

Os analistas do grupo petrolífero justificaram esta mudança com a desaceleração da recuperação económica dos países industrializados e dos menos desenvolvidos.

Já no que se refere à procura de petróleo da OPEP, os analistas avançaram hoje um corte de 300 mil barris por dia, enquanto a de petróleo de países como a Rússia, os Estados Unidos e o México sobe na mesma proporção.

Nos dois primeiros trimestres do ano, a OPEP produziu entre 7,5 e 8,9 mdb acima da procura mundial, o que levou a uma queda dos preços, que, em setembro, estavam, em média, nos 41,54 dólares por barril.

Quanto às perspetivas económicas globais para o corrente ano, os especialistas da OPEP mantêm a estimativa de uma contração média de 4,1%, enquanto para 2021 antecipam uma subida de 0,1 pontos percentuais.