OPEP quer reduzir produção. EUA e Irão estão contra

Os representantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), chegados a Viena na quarta-feira, fizeram a mesma previsão sobre a descida da produção, apesar dos apelos explícitos contrários do Presidente dos EUA, Donald Trump.

Face a uma queda dos preços do petróleo, superior a 30% nos dois últimos meses, os ministros que já estão na capital austríaca, na véspera de uma reunião da OPEP, afirmaram que querem chegar a um acordo de redução da produção.

Mas o grupo vai ter de convencer cada um dos seus membros a obedecer à decisão, quando o Irão, o terceiro maior produtor da OPEP, já pediu uma dispensa.

“Nós devemos ser excluídos de qualquer decisão de descida da produção, enquanto as ilegais sanções norte-americanas não forem levantadas”, disse Bijan Namdar Zanganeh, ministro do Petróleo iraniano, ao chegar a Viena na quarta-feira à noite.

O seu homólogo nigeriano, Emmanuel Ibe Kachikwu, declarou-se favorável a uma descida da produção.

Tal decisão iria contra o desejo de Donald Trump, que exortou a OPEP a continuar a produzir nos atuais níveis elevados para manter os preços baixos.

Os ministros de dois grandes produtores — Arábia Saudita e Federação Russa — demonstraram, por seu lado, alguma discrição, enquanto as modalidades do acordo não estão fechadas, designadamente as relativas às reduções de produção de cada país.

As tensões entre a Arábia Saudita e o Irão são fortes. A imprensa financeira informou que o ministro da energia saudita, Khaled al-Faleh, reuniu com um representante dos EUA encarregado das relações com o Irão, no seu hotel, em Viena, na quarta-feira.

“Se os EUA quiserem aderir à OPEP, vamos considerar a questão”, ironizou o ministro iraniano, antes de afirmar que se os EUA “quiserem fazer pressão sobre o Irão através da OPEP, não é profissional”.

Já o Qatar, por seu lado, abandonou a OPEP no início da semana e o seu ministro Saad Al-Kaabi chegou a Viena para participar no que deve ser a sua última reunião.

Se justificou a sua decisão de sair da OPEP com a vontade de se centrar no gás, o Qatar reconheceu, por outro lado, que se reuniu com alguns ministros que fazem parte da organização, mas não com o saudita.

“Eles [sauditas] estão a fazer um bloqueio ao meu país. Não penso que tenham vontade de falar connosco”, ironizou.

Os dirigentes de Riade e os seus aliados estão a impor ao Qatar um embargo, desde a rutura das suas relações diplomáticas em 2017.