OPEP revê em baixa consumo mundial de petróleo em 2019

A OPEP reviu em baixa a estimativa do consumo mundial de petróleo, para uma média de 100,23 milhões de barris por dia em 2019, e anunciou um aumento da sua própria produção em agosto.

No relatório mensal hoje divulgado em Viena, a OPEP (Organização de Países Exportadores de Petróleo) estima que em 2018 a procura se cifre em média em 98,82 milhões de barris por dia, mais 1,67% do que em 2017, e que esta aumente 1,43% no próximo ano.

Face ao crescimento do consumo previsto há um mês (1,68% em 2018 e 1,45% em 2019), as novas estimativas traduzem uma ligeira correção em baixa que, segundo o relatório, “refletem projeções económicas menos otimistas”, sobretudo na América Latina e no Médio Oriente.