Operadora dos EAU Etisalat adquire 9,8% da Vodafone por 4,2 mil milhões de euros

Vodafone © EPA/QUIQUE GARCIA

Dinheiro Vivo/Lusa 14 Maio, 2022 • 14:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A operadora de telecomunicações dos Emirados Árabes Unidos (EAU) Etisalat anunciou a compra de 9,8% das ações da britânica Vodafone por 4400 milhões de dólares (cerca de 4220 milhões de euros), foi noticiado neste sábado.

Num comunicado enviado à Efe, a Vodafone indicou que a empresa "foi informada" da operação e espera "construir uma relação de longo prazo com a Etisalat", adianta a agência de notícias espanhola.

Num documento publicado na Bolsa de Valores do Abu Dhabi, a operadora dos EAU detalha que adquiriu aproximadamente 2766 milhões de ações do grupo e sublinha que vai dar "apoio total" à atual direção da empresa britânica e ao seu plano de negócios, apresentado em novembro passado.

A informação enviada ao mercado pela Etisalat adianta ainda que não pretende estar representada no Conselho de Administração da operadora britânica e que não planeia fazer uma oferta sobre o resto do capital da empresa ou "exercer controlo ou influenciar o conselho e a equipa de gestão".

"Queremos construir uma colaboração estratégica, mutuamente benéfica, com a Vodafone, visando a criação de valor para ambas as empresas, explorar oportunidades no mercado global de telecomunicações em rápida mudança e apoiar a adoção de uma nova geração de tecnologias", sublinhou Hatem Dowidar, presidente executivo (CEO) da Etisalat.

A operadora dos EAU afirma que a aquisição de 9,8% da Vodafone visa conseguir "uma exposição significativa num líder mundial em conectividade e serviços digitais".