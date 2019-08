Oposição britânica reage com indignação à suspensão do Parlamento

Deputados britânicos da oposição reagiram com indignação às notícias de hoje sobre a intenção do primeiro-ministro de suspender o Parlamento, o que foi, entretanto, confirmado por Boris Johnson.

A cadeia de televisão BBC divulgou que o executivo britânico ia pedir à Rainha Isabel II a suspensão do Parlamento até meados de outubro, quando pretende apresentar o programa de Governo para a próxima legislatura.

A medida controversa iria impedir, segundo a BBC, que os deputados britânicos, que retomam os trabalhos em setembro, tivessem tempo suficiente para travar uma saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit) sem acordo.

“Parece que Boris Johnson poderá estar prestes a fechar o parlamento para forçar um Brexit sem acordo. A menos que os deputados se unam para o parar o dia de hoje entrará para a história como um dia negro para a democracia britânica”, escreveu a chefe do governo escocês, Nicola Sturgeon, na rede social Twitter.

O “número dois” do principal partido da oposição, o Trabalhista, Tom Watson, considerou na mesma rede social: “Esta ação é uma afronta particularmente escandalosa à nossa democracia. Não podemos deixar que tal aconteça”.

“Fechar o parlamento seria um ato de cobardia de Boris Johnson”, reagiu, por seu turno, a líder dos Liberais Democratas, Jo Swinson, considerando que o primeiro-ministro britânico está a escolher um “rumo perigoso e inaceitável”.

Para a líder do grupo dos Independentes e antiga deputada conservadora, Anna Soubry, a democracia está a ser “ameaçada por um primeiro-ministro impiedoso”.

O semanário britânico The Observer tinha revelado no domingo que Johnson pediu aconselhamento jurídico sobre a possibilidade de suspender o parlamento durante cinco semanas para evitar que os deputados possam, se necessário, forçar um novo adiamento do Brexit.

Segundo a agência noticiosa espanhola EFE, o jornal britânico indicava ter tido acesso a mensagens de correio eletrónico trocadas entre assessores governamentais, de acordo com as quais Johnson terá questionado o procurador-geral, Geoffrey Cox, sobre a possibilidade de o parlamento poder ser suspenso em 9 de setembro.

O The Observer referia poder tratar-se de um plano para que os deputados não consigam alargar o prazo para a saída do Reino Unido da UE, marcado para 31 de outubro, no caso de Johnson não conseguir um acordo com Bruxelas até essa data.

Boris Johnson confirmou a intenção hoje, anunciando que o parlamento britânico vai ser suspenso durante a segunda semana de setembro e até 14 de outubro, duas semanas antes da data prevista para o Brexit, a 31 de outubro.

“Os deputados terão muito tempo para debater”, disse Johnson numa declaração transmitida pela televisão Sky.