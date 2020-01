Orçamento de 2020 aprovado na generalidade com votos contra da direita

O Orçamento do Estado para 2020 foi aprovado na generalidade, com os votos a favor do PS, os votos contra da direita e a abstenção do PCP, Verdes, Livre, PAN e três deputados do PSD Madeira.

À direita, PSD, CDS/PP, Iniciativa Liberal e Chega votaram contra o documento. Na mesma votação foi aprovada a proposta de lei das Grandes Opções do plano para 2020 e o quadro plurianual de Programação Orçamental entre 2020 e 2023.

No discurso de encerramento do debate sobre o Orçamento do Estado, o ministro da Economia, Siza Vieira, reafirmou a abertura do governo para incluir propostas de alteração dos antigos parceiros da geringonça durante a discussão na especialidade e sublinhou que este “é apenas o primeiro de quatro orçamentos da legislatura.”