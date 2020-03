Orçamento deve entrar em vigor e OCDE mede o impacto do novo coronavírus

Esta é a semana em que deve entrar em vigor o Orçamento de 2020, após últimos acertos ao texto. Assim, as pensões mais baixas deverão receber aumento extra já a 1 de abril.

Na segunda-feira, a OCDE lança previsões intercalares da economia, já a descontar impactos do novo coronavírus.

No mesmo dia, são conhecidos o índices dos gestores de encomendas das fábricas chinesas e da Zona Euro, revelando parte dos efeitos.

É também segunda que Banco de Portugal dá a conhecer novos dados da dívida pública.

Entre os negócios portugueses, conhecem-se os resultados do grupo Impresa.

Nos sindicatos da função pública, segue a contestação. A Fesap diz se avança para a greve. A Frente Comum já disse que pára dia 20.

Alexandra Leitão, ministra da Administração Pública, dá explicações ao parlamento no mesmo dia.

No caminho para as eleições americanas, é Super Terça de primárias, a definir quem será adversário de Trump nas presidenciais deste ano.

No dia seguinte, por cá, o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, é ouvido no parlamento sobre o o caso Luanda Leaks e a supervisão do Eurobic.

E António Costa, o primeiro-ministro, estará no debate parlamentar.

Ainda na quinta, os deputados votam novas leis para limitar a fuga a impostos, transpondo diretivas europeias.