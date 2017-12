Orçamento do Estado. Os quatro avisos de Marcelo a António Costa

Marcelo Rebelo de Sousa validou esta sexta-feira o terceiro Orçamento do Estado do Governo de António Costa. Tal como nas duas ocasiões anteriores, o Chefe de Estado deixou vários avisos ao líder do Governo socialista e que conta com o apoio parlamentar do Bloco de Esquerda, PCP e Os Verdes.

Do contexto económico europeu e mundial às despesas do Estado, passando pela redução das desigualdades e o risco de eleitoralismo, Marcelo Rebelo de Sousa deixou quatro alertas a António Costa.

1 – Contexto económico:

O Presidente da República diz que “apesar do panorama positivo na economia europeia e mundial, a sua evolução em 2018 pode não ser tão favorável como em 2017”. Marcelo Rebelo de Sousa estará a falar, por exemplo, da incerteza gerada pelas negociações da saída do Reino Unido da União Europeia, assim como os receios em torno da situação da Coreia do Norte.

2 – Eleitoralismo:

Marcelo Rebelo de Sousa lembra que em 2019 há eleições europeias e legislativas. Por isso, “não pode, nem deve, significar cedência a eleitoralismos, que, além do mais, acabem por alimentar surtos sociais inorgânicos, depois difíceis de enquadrar e satisfazer”.

3 – Despesas do Estado:

Durante a discussão na especialidade do Orçamento do Estado começaram a ser preparadas as progressões para os professores do Estado, que irão ser descongeladas a partir do próximo ano e que deverão custar 252 milhões de euros até 2021. Mas tal como os professores, há outras carreiras que também pretendem ver as progressões desbloqueadas.

Perante este cenário, Marcelo diz que “o debate em torno das despesas de funcionamento do Estado não pode deixar de atender à igualdade de situações, sensatez orçamental e liberdade de escolha nas eleições parlamentares que definirão o Governo na próxima legislatura”.

4 – Aposta no investimento e prudência no crédito:

Para o Chefe de Estado, “a necessidade de garantir duradouramente crescimento e emprego” em Portugal e a “redução das desigualdades sociais” deve apontar para o “papel crucial do investimento interno e externo. Isto deve ser promovido através do “incentivo ao determinante tecido empresarial, em particular, às micro, pequenas e médias empresas”.

Marcelo Rebelo de Sousa pede também “prudência ao sistema financeiro, nomeadamente quanto ao crédito imobiliário e ao consumo”.

Na nota deixada na página da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa considera que o Orçamento do Estado “insere-se numa linha correta de redução do défice orçamental e, por conseguinte, da dívida pública” e “representa um sinal mais no domínio da estabilidade política e institucional”.

Após a promulgação pelo Presidente da República, o Orçamento do Estado entrará em vigor a 1 de janeiro de 2018.