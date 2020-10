Governo aprova Orçamento do Estado ainda com temas para fechar

O Conselho de Ministros aprovou a proposta de Orçamento do Estado para 2021 “na generalidade”, mas há “ainda há alguns temas por fechar” pelo executivo, adiantou à agência Lusa fonte oficial do Governo.

O Conselho de Ministros estava reunido desde as 09:30, tendo a reunião terminado já perto das 20:00.

Fonte oficial do Conselho de Ministros adiantou à agência Lusa que a proposta do OE2021 foi aprovada “na generalidade”, mas “ainda há alguns temas por fechar”.

Ao início da tarde desta quinta-feira, a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, garantiu que o Orçamento seria entregue na segunda-feira.

Um “exercício de aproximação”

As negociações com os partidos da esquerda parlamentar parecem ter entrado num impasse, mas a ministra da Presidência mostrou-se convicta de aproximação entre as partes.

“A nossa convicção é a de que temos condições para fazer um caminho de aproximação entre as várias posições que nunca é um caminho em que uma das posições fica completamente garantida. É um caminho de aproximação”, avisou Mariana Vieira da Silva, na conferência de imprensa.

“O trabalho de aprovação é complexo, demora o tempo que demorar para ficar um orçamento que responda às dificuldades do país num contexto difícil”, apontou a ministra.

As negociações têm sido difíceis com os partidos da esquerda parlamentar a traçar um conjunto de linhas vermelhas: desde novas injeções no Novo Banco, até às alterações na lei do trabalho. Numa entrevista ontem à RTP, a líder do Bloco, Catarina Martins, acusou o Governo de intransigência. “A chave de um orçamento estará na intransigência do Governo e no Governo ultrapassar essa intransigência”, avisou.

Notícia atualizada às 20h50