Orçamento do SNS em 2021 quase tanto como a bazuca europeia

O primeiro-ministro, António Costa © MIGUEL A. LOPES/LUSA

O primeiro-ministro abre esta tarde o debate na generalidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), que tem desde já passagem garantida nesta primeira fase do processo. O documento é votado nesta quarta-feira na generalidade. Incerta é ainda a votação final global agendada para o final de novembro

Um orçamento marcado pela rutura entre o Governo e o Bloco de Esquerda, neste que é o sexto Orçamento do Estado de António Costa, sem contar com o Suplementar que entrou em vigor em julho deste ano, devido à crise pandémica.

A proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2021 tem votos anunciados a favor apenas do PS, contra do PSD, Bloco de Esquerda, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal, sendo viabilizada na fase de generalidade pelas abstenções de PCP, PAN, PEV e das deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues.

Neste grupo de abstenções, ninguém ainda deu ao executivo socialista garantias de que manterá este sentido de voto após o processo na especialidade do Orçamento quando em 26 de novembro a proposta for sujeita a votação final global.