Orçamento dos Açores para 2020 publicado em Diário da República

O Orçamento da Região Autónoma dos Açores para este ano foi publicado esta quarta-feira em Diário da República, após a sua aprovação na Assembleia Legislativa Regional no final de novembro de 2019.

Em plenário realizado na altura, o parlamento dos Açores, onde o PS detém maioria absoluta, aprovou a proposta do executivo regional de Plano e Orçamento para 2020.

As propostas de Plano e Orçamento tiveram votação semelhante: o CDS-PP juntou-se ao PS no voto favorável, o PCP absteve-se e PSD, Bloco de Esquerda, PPM e a deputada independente Graça Silveira (que saiu recentemente do CDS-PP) votaram contra.

O Plano e Orçamento dos Açores para 2020 tem um valor global de 1.812 milhões de euros e pretende, diz o executivo regional, ser um guia para o fortalecimento da economia e a criação de emprego.

No documento é referido que, dos 1.812 milhões de euros, 207 milhões de euros dizem respeito a operações extraorçamentais e 558 milhões de euros são adjudicados às despesas do Plano.

Contemplando um investimento público de 816,4 milhões de euros, dos quais os 558 milhões são da responsabilidade direta do Governo Regional, estes documentos preveem, para 2020, um crescimento do investimento total de cerca de 51 milhões euros e um aumento no investimento direto no valor de 44,8 milhões de euros, na comparação com 2019.

Na apresentação dos textos, em novembro, o presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, assegurou manter uma “busca contínua e incessante” de fazer “mais e melhor para a região”, sendo o Plano e Orçamento para 2020, último ano da legislatura, documentos nesse sentido.

“Não é pelo facto de sermos Governo que achamos que está tudo bem. Não é pelo facto de se ser oposição que se deve achar que está tudo mal. É assim, nesta busca contínua, incessante, permanente de fazermos sempre mais e melhor pela nossa terra, nesta atenção permanente à lucidez e exigência que devemos pôr na nossa ação e nas nossas ações, que colocamos à consideração desta Assembleia as propostas de Plano e Orçamento da Região para 2020”, declarou então o governante.

Os Açores têm este ano eleições para a Assembleia Legislativa Regional.