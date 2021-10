Orçamento é um "duro golpe" para as bebidas espirituosas

© Pedro Kirilos / Global Imagens

A proposta de Orçamento do Estado para 2022 apresentado pelo Governo na segunda-feira à noite não só "não se revela amiga do ambiente", ao contrário do que foi dito pelo primeiro-ministro, como constitui um "duro golpe" ao onerar as destilarias e empresas de bebidas espirituosas, diz a Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas.

Em causa está o aumento dos impostos especiais sobre o consumo (IEC) em 1%, de acordo com a taxa de inflação, o que vem "quebrar a estabilidade fiscal do setor", que existia desde 2019.

Para a ANEBE, esta "inversão" do Governo em termos de política fiscal "demonstra pouca preocupação" em promover um setor de atividade que é constituído maioritariamente por micro e pequenas empresas. "O Governo sucumbe à tentação do aumento da taxa, depois de uma experiência de congelamento de imposto que permitia virtuosamente obter essa mesma arrecadação, criando condições económicas para as destilarias criarem riqueza, promoverem mais postos de trabalho e apostarem nos mercados externos", defennde João Vargas, secretário-geral da ANEBE.

Além disso, diz a associação, o OE para 2022 "discrimina categorias e promove a injustiça fiscal", dado que um aumento de 1% "para quem paga 1.386,93 euros por hectolitro não é o mesmo [que 1%] para quem paga 19 euros por hectolitro, em média, como as cervejas". E vem agravar o fosso face aos operadores espanhóis, tornando os produtos nacionais "ainda menos competitivos", caso o governo espanhol decida não aumentar os IEC "como está previsto".

Por fim, a associação das espirituosas lamenta que o Governo não contemple qualquer alteração ao IVA, especialmente para apoiar o canale HORECA (hotelaria, restauração e cafés), nem a renovação do IVAucher, considerando que este é um "Orçamento demasiadamente otimista, como se a crise já não existisse".