Ordem dos Economistas aponta para retoma "mais modesta que o esperado" em 2021

A pandemia de covid-19 contagiou também as economias. Portugal vinha a registar crescimentos do produto interno bruto (PIB) nos últimos anos, contudo, 2020 deverá ter sido um ano (os números ainda não estão fechados) de contração. A Ordem dos Economias, na sua síntese de conjuntura macroeconómica, indica que: "em 2020 a economia sofreu uma contração de cerca de 8% face a 2019". E "em 2021, a retoma será mais modesta que o esperado, com o PIB a crescer cerca de 1% a 2%".

Até ao final do ano passado, várias instituições - nacionais e internacionais - divulgaram as suas estimativas para a evolução do PIB português, oscilando estas entre um crescimento de quase 2% até 6,5%. Já esta semana, a Universidade Católica divulgou os seus números e antecipa uma contração da economia nacional na casa dos 2% neste ano de 2021. Mas vamos por partes.

Os últimos números divulgados pelo governo apontam que a economia portuguesa cresça 5,4% neste ano e 2% em 2022. Já o Banco de Portugal, atualmente liderado por Mário Centeno, tem como cenário base que o PIB português avance neste ano 3,9% e 4,5% no próximo. Já o Conselho de Finanças Públicas, nos últimos dados conhecidos, aponta para expansão do PIB em Portugal de 4,8% neste ano e de 2,8% em 2022.

Quanto às instituições internacionais, a Comissão Europeia estima que economia nacional avance 5,4% em 2021, tal como o ministério das Finanças, e 3,5% em 2022. O Fundo Monetário Internacional (FMI) é entidade que - segundo os dados mais recentes - tem apontado para um crescimento económico mais robusto: 6,5% em 2021 e 4,8% no próximo ano. E, por fim, a OCDE defendeu que a economia nacional iria avançar 1,7% neste ano e 1,9% no próximo.

Todas as instituições apontaram para uma forte contração económica em 2020, fruto da pandemia. Os valores oscilam entre os 8,1% admitidos pelo Banco de Portugal e os 10% apontados pelo FMI. O governo, nos últimos dados revelados, apontava para uma contração do produto de 8,5%.

No entanto, já neste mês de janeiro, a Universidade Católica divulgou as suas previsões, em que aponta para um cenário de contração também neste ano. "Para o conjunto do ano de 2021, o cenário central é agora de contração de 2%, uma forte revisão em baixa em 4,5 pontos percentuais face à previsão anterior (2,5%)", indica a Folha Trimestral de Conjuntura do Católica Lisbon Forecasting Lab (NECEP), justificando com "a entrada em vigor de um regime de confinamento severo anunciado pelo Governo a 13 de janeiro. Aquilo que era um evento de probabilidade importante, mas baixa, tornou-se uma certeza", sublinha a Católica.

E vai mais longe. A Católica sublinha que a "incerteza das previsões é muito elevada" e os cenários "vão de uma contração de 4% a um crescimento de 3% este ano", com a taxa de desemprego a chegar a valores "entre 7% e 8%, bem como a deterioração das contas públicas e a necessidade de um orçamento retificativo ou suplementar para 2021.

Impacto no emprego mais moderado

Na síntese de conjuntura macroeconómica da Ordem dos Economistas é indicado também que "após o bom resultado de 2019, o saldo orçamental cairá para cerca de -7% do PIB. De acordo com a UTAO, a resposta à pandemia até novembro representou mais de 4,2 mil milhões de euros".

Quanto à dívida pública, lembra a Ordem dos Economistas, e depois de "uma redução entre 2016 e 2019" deverá subir "para um máximo histórico", na casa dos 135% do PIB, "com uma redução lenta do seu peso no PIB até 2022".

Já no que diz respeito ao emprego, a Ordem, aponta que "nesta crise, apesar dos choques no PIB, o impacto no emprego será mais moderado devido às medidas de apoio" e que em dezembro do ano passado "estavam inscritos 400 mil desempregados, +29,6% face a 2019".

Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas, na sua mensagem presente na síntese, nota que "2021 afigura-se vir a ser um ano repleto de incerteza, imprevisibilidade e que encerra desafios e oportunidades que serão de encarar com coragem, atitude positiva e flexibilidade".

Defende ainda que se deve "continuar a insistir nas exportações, mesmo com as dificuldades atuais, tendo custos competitivos e valorizando os recursos de forma a subir nas cadeias de valor é essencial".