Ordem dos Engenheiros satisfeita com alteração ao Código dos Contratos Públicos

Dinheiro Vivo/Lusa 14 Novembro, 2022 • 13:03

A Ordem dos Engenheiros mostrou-se satisfeita com a incorporação das suas sugestões na alteração ao Código dos Contratos Públicos, que entra em vigor no início do próximo mês.

"A Ordem dos Engenheiros regista com satisfação a inclusão, no Decreto-Lei n.º 78/2022, publicado a 07 de novembro, da larga maioria das sugestões por si apresentadas em sede de pronúncia, em agosto passado", refere a ordem em comunicado hoje divulgado.

A Ordem dos Engenheiros destaca que o diploma é aplicável a um conjunto de áreas de prioridade política, "nomeadamente no que concerne à criação de um novo regime especial de empreitadas de conceção-construção".

Neste ponto, a Ordem dos Engenheiros defende que a agilização de procedimentos no decreto-lei "não compromete a qualidade do projeto" se houver a salvaguarda da "clara distinção entre as partes de conceção e construção".

Ainda assim, a Ordem dos Engenheiros alerta para a necessidade de garantir a transparência dos custos, a qualificação profissional dos intervenientes e distinguir a fase da conceção da fase de execução da obra.

O decreto-lei publicado há uma semana estabelece que a escolha pelo ajuste direto pode ser adotada quando não se apresentar nenhum candidato ou todas as candidaturas sejam excluídas com fundamento.

O decreto-lei altera três diplomas: a lei de 2021 que aprovou medidas especiais de contratação pública, o Código dos Contratos Públicos e ainda ao regime, de 2018, que simplificou procedimentos administrativos de atividades de investigação e desenvolvimento.