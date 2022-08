Ordem dos Médicos diz demissão acontece por não haver alternativas para os problemas do SNS

Porto,12072010 Universidade Fernando Pessoa, Saude Oral,Consultorios de Dentistas e escola de medicina dentaria. dentista ,saude oral e tratamentos médicos (Alfredo Cunha / Global Imagens) © (Alfredo Cunha / Global Imagens)

Dinheiro Vivo 30 Agosto, 2022 • 09:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O bastonário da Ordem dos Médicos acredita que Marta Temido se demitiu "por não ter encontrado alternativas para resolver os problemas gravíssimos que temos no SNS". No entanto, Miguel Guimarães declarou que a demissão, só por si não vai resolver a situação que se vive na saúde portuguesa. "A demissão em si não resolve. É a demissão. É o que é. Quando as pessoas se demitem e porque não conseguem ir mais longe, porque não conseguem ter uma alternativa para o que está a acontecer".

Em declarações à CNN Portugal, Miguel Guimarães, adiantou: "O PS tem política de saúde que está pré-definida e que está a conduzir aos resultados que vemos atualmente, que são complicados, e não penso que seja a mudança de ministro que mude a política", afirma, esclarecendo que o problema agora é a "segurança".

Para o bastonário da Ordem dos Médicos "o SNS não está bem, está com muitas dificuldades e Governo e Ministério da Saúde não conseguiram encontrar o caminho para dar uma construção à saúde em termos de medidas estruturais". "Esperemos que a política possa adaptar-se à realidade atual" e às necessidades da saúde", desejou, apelando a um "novo modelo de gestão que permita mais autonomia e mais capacidade de resposta"