Ordem dos Psicólogos passa a integrar Plano Nacional de Formação Financeira

A Ordem dos Psicólogos assinou um protocolo de colaboração com o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF), passando a integrar o Plano Nacional de Formação Financeira. A Assembleia Geral Anual do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros com a Comissão de Acompanhamento do Plano Nacional de Formação Financeira decorreu esta segunda-feira na sede do Banco de Portugal e contou com a presença das entidades parceiras do plano.

“Todos temos a ganhar com a integração da Ordem dos Psicólogos”, referiu Carlos Costa, governador do Banco de Portugal que preside o CNSF. O governador salientou os comportamentos de risco associados à nova era da digitalização. “A oferta dos produtos financeiros está a passar para o domínio digital e há que informar e formar os destinatários destas propostas”, disse.

Francisco Miranda Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos destacou a “a enorme vantagem do uso das ciências psicológicas nas mais diversas áreas da sociedade”. Salientando a necessidade de uma prevenção mais alargada, o bastonário mostrou-se confiante dos resultados que a atuação da ordem terá no domínio da interação financeira.

Com a integração da Ordem dos Psicológicos na rede de parceiros, Carlos Costa espera que se consiga “gerir a situação de forma preventiva”.

Durante a Assembleia Geral Anual do CNSF foi ainda assinada uma adenda ao protocolo com a CASES – Cooperativa António Sérgio para a Economia Social. O Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) também esteve presente na cerimónia e irá brevemente assinar um protocolo de colaboração.

Apesar de mostrar contentamento com o caminho que têm feito, Carlos Costa afirmou que só o CNSF só estará “plenamente realizado” quando “a criatura se libertar do criador”, isto é, quando o plano se tornar completamente autónomo. “Ficaremos muito mais felizes quando nos fizerem pressão a nós para fazermos coisas”, disse.