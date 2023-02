Ordenado médio em 2022 foi de 1411 euros, menos 4% em termos reais por causa da inflação

© Verónica Pinheiro / Global Imagens

O salário bruto total mensal médio por trabalhador aumentou, no ano passado, em relação a 2021, 3,6% para 1411 euros, revelam os dados divulgados esta quinta-feira, 09, pelo Instituto Nacional de Estatística. Contudo, este aumento foi absorvido pela inflação, o que, em termos reais, fez cair este valor 4%.

Na sua componente regular, o ordenado bruto mensal por posto de trabalho aumentou 3,1% para 1 140 Euros e a componente base subiu 3% para 1 070 Euros, menos 4,4% e 4,5%, respetivamente, em termos reais face a 2021.

Em relação ao ano homólogo, o maior aumento relativo ocorreu nas "atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares" (M; 7,0%) e o menor nas atividades de "Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória" (O; 0,8%)." Em termos reais, a remuneração total diminuiu em todas as atividades, entre 0,9% na secção M e 6,7% na secção O", diz o INE.

Numa análise à dimensão das empresas, o gabinete de estatística adianta ainda que foi nas organizações mais pequenas (de um a quatro trabalhadores) que a remuneração total média mais subiu, cerca de 6,3%, para uma média de 941 euros. Por outro lado, as empresas de maior dimensão (de 250 a 499 trabalhadores) verificaram um menor acréscimo anual (1,1%) para 1706 euros. "Em termos reais, a remuneração total diminuiu independentemente do escalão considerado, entre 1,5%, nas empresas de menor dimensão e 6,3%, nas empresas com 250 a 499 trabalhadores", adianta.

Olhando apenas para o último trimestre de 2022, a remuneração bruta mensal média por trabalhador subiu 4,2% para 1 575 euros. Mas, em termos reais, a variação do Índice de Preços do Consumidor - ou seja, a inflação que no quarto trimestre se fixou em 9,2%, - levou a um tombo de 5,2%.

Os dados do INE consideram 4,5 milhões de postos de trabalho, correspondentes a beneficiários da Segurança Social e a subscritores da Caixa Geral de Aposentações, no último trimestre de 2022.

"Em relação a dezembro de 2021, os maiores aumentos da remuneração total foram observados nas atividades de "Alojamento, restauração e similares" (secção I; 8,0%), nas empresas de 1 a 4 trabalhadores (6,1%), no setor privado (5,4%) e nas empresas de "Serviços de alta tecnologia com forte intensidade de conhecimento" (6,9%)", detalha o gabinete de estatística.