Organização da Expo 2020 vai explorar opções para alteração de data do evento

Conforme tinha sido avançado pela agência, Reuters, os organizadores da Expo 2020 Dubai confirmam que vão explorar opções que permitam a escolha de novas datas para realização da exposição mundial.

Através de comunicado, o Steering Committee, uma espécie de conselho consultivo e a organização da Expo 2020, indica que na reunião através de videoconferência que se realizou esta segunda-feira o comité “chegou coletivamente a acordo para explorar com o BIE (Bureau International des Expositions) e a área governativa da World Expo a possibilidade de explorar um adiamento de um ano da Expo 2020”. É indicado que o BIE vai trabalhar com os países participantes e com a organização da feira mundial para acordar qual será a melhor data para o adiamento da abertura do evento.

Ainda assim, este anúncio de acordo entre entidades para exploração de novas datas não é uma indicação final sobre o adiamento da feira mundial. “Uma decisão final sobre o adiamento só poderá ser tomada pelo Comité Executivo do BIE e a Assembleia-Geral. O artigo 28 da Convenção do BIE estipula isso e uma mudança necessita de uma maioria de dois terços dos Estados Membros da Organização”.

Na mesma nota, Reem Al Hashimy, ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos e diretor-geral da Expo 2020 Dubai, indica que a situação de pandemia está a avançar de rapidamente e de forma imprevisível. “Embora continuem comprometidos com a Expo 2020, muitos países estão a sofrer impactos significativos da covid-19 e por isso expressaram a necessidade de adiar a abertura da Expo 2020 Dubai por um ano para que possam ultrapassar este desafio.”

Ao Dinheiro Vivo, Celso Guedes de Carvalho, Comissário-geral da participação de Portugal na Expo 2020 Dubai indica que, neste momento, ainda existe pouca informação para uma tomada de decisão, dada a data do evento, marcado para outubro. “As opiniões divergem muito, sendo que além das divergências, há também a ausência de informação para se emitir uma opinião informada sobre um cenário que se coloca apenas em outubro. A exposição mundial é o terceiro maior evento a nível mundial, além dos Jogos Olímpicos e do Mundial de Futebol. A Expo é só a meio do quarto trimestre [de 2020], estar a estabelecer uma comparação com os Jogos Olímpicos [adiados para julho de 2021] não parece ser muito razoável neste momento, em que não existem mais dados.”

O Comissário-geral da campanha portuguesa na Expo Dubai refere que esta assembleia “poderá decorrer em meados de abril”, reunindo de forma extraordinária.

Relativamente à participação portuguesa no evento, Celso Guedes de Carvalho refere que os trabalhos estão a decorrer como planificado. “Não há neste momento nenhuma alteração daquilo que é a planificação que tínhamos feito. Houve apenas na quinta e na sexta-feira um programa de desinfestação da área de construção, que ficará agora concluído, mas foi uma questão preventiva. A minha perspetiva é a de que os trabalhos continuem agora e que o Pavilhão de Portugal esteja concluído no final do mês de junho, tal como planeado”.

As datas até aqui conhecidas da Expo 2020 Dubai davam conta do arranque do evento para outubro de 2020, no Dubai, com 25 milhões de visitantes esperados e a participação de 192 países. Esta é a primeira vez em que a exposição mundial tem lugar no Médio Oriente.